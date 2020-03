VISIOMED GROUP : Résultats annuels 2019

Recentrage réussi sur la santé connectée conformément à la feuille de route stratégique définie par la nouvelle Direction générale ;

Lourdes pertes en grande partie liées aux conséquences des décisions prises par l'ancienne Direction et aux risques associés ;

Finalisation des cessions d'activités non stratégiques et conversion d'obligations réalisées post-clôture.

Paris, le 27 mars 2020

VISIOMED GROUP présente ses résultats annuels arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 25 mars 2020 sous la présidence de Patrick Schiltz. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport financier annuel sera mis à la disposition du public et pourra être consulté sur le site Internet de la société dans les prochains jours.

Faits marquants de l'exercice 2019

Après un 1er semestre marqué par une accélération des investissements mais aussi des pertes, l'Assemblée Générale des actionnaires réunie le 28 juin 2019 a décidé de mettre en place une nouvelle gouvernance pour redresser le Groupe et l'accompagner dans la voie de la croissance. Cette dernière a eu pour mission de définir une nouvelle feuille de route stratégique réaliste qui a été dévoilée le 30 octobre dernier.

Cette nouvelle feuille de route s'est traduite dans les semaines qui ont suivi par plusieurs réalisations stratégiques majeures :

Concentration de l'entreprise sur le segment de la santé connectée, activité où le savoir-faire de VISIOMED GROUP, notamment autour de la téléconsultation, offre le plus fort potentiel de développement ;

Cession des activités en santé familiale, en décembre 2019, et dermocosmétique, en février 2020, contribuant à réduire la dette nette du groupe et à recentrer les ressources de la société sur le développement de la santé connectée ;

Mise en œuvre de nouvelles sources de financement pour répondre aux besoins immédiat et moyen terme de la société tout en veillant à préserver au mieux les intérêts des actionnaires.

Analyse des résultats annuels 2019

Les résultats de l'exercice 2019 reflètent essentiellement l'impact des mesures prises par l'ancienne Direction générale qui, jusqu'en juin 2019, s'était engagée dans un plan d'investissements massifs mettant en péril la santé financière du Groupe.

Au titre de l'exercice 2019, VISIOMED GROUP a réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 M€, contre 8,7 M€ en 2018. Le segment de la santé connectée a généré 1,1 M€ de revenus sur l'exercice, soit une multiplication par près de 3 par rapport au niveau de 2018 (0,4 M€) malgré l'arrêt de certaines activités jugées non stratégiques et les changements de stratégie commerciale.

L'Excédent Brut d'Exploitation est stable, à -17,3 M€, grâce aux premiers effets des mesures de réduction des coûts mises en œuvre par la nouvelle Direction qui se sont traduites par une réduction des dépenses d'exploitation de 2,6 M€ sur le deuxième semestre 2019 comparé au premier semestre 2019.

En revanche, le résultat d'exploitation est lourdement affecté par d'importantes provisions enregistrées pour couvrir des risques identifiés par la nouvelle Direction au cours des derniers mois (essentiellement des litiges en cours) pour 2,5 M€. Le montant total des dotations aux amortissements et provisions est ainsi passé en un an de 1,2 M€ à 4,5 M€. Il en ressort un résultat d'exploitation de

-21,8 M€.

Le résultat net, intégrant 3,8 M€ de charges exceptionnelles additionnelles (contentieux avec l'ancienne Direction et protocole de résiliation du contrat de financement dilutif par OCABSA), s'élève à -24,4 M€.

En M€ - normes françaises - données auditées 2018 2019 Chiffre d'affaires 8,7 10,2 Marge commerciale 4 ,1 4,9 Taux de marge brute 49% 48% Excédent Brut d'exploitation -17,5 -17,3 Résultat d'exploitation -18,4 -21,8 Résultat courant avant impôt -18,4 -21,9 Résultat net -19,8 -24,4

Analyse de la situation financière

La stratégie de croissance mise en œuvre par l'ancienne Direction a été très consommatrice en trésorerie et a généré un besoin de financement (flux généré par l'activité) de 22,7 M€ entrainant la mise en œuvre d'outils de financement fortement dilutifs (OCABSA) stoppés par le nouvelle Direction Générale dès sa prise de fonction. La société a ensuite eu recours à des financements plus conventionnels, via une augmentation de capital de 1,5 M€ et une émission obligataire de 3,0 M€.

Grâce au produit de la cession partielle des activités en santé familiale, VISIOMED GROUP affichait, au 31 décembre 2019, une trésorerie brute de 6,9 M€ (contre seulement 0,6 M€ au 31 décembre 2018) et 3,0 M€ de dettes financières constituée de l'emprunt obligataire. Compte-tenu des pertes accumulées, la société affichait à fin 2019 des fonds propres négatifs à hauteur de -5,1 M€.

Les porteurs d'obligations ont demandé la conversion de leur créance, ce qui permettra d'annuler intégralement la dette financière et de reconstituer l'essentiel des fonds propres. Cette opération se traduit par la création de 7 708 357 actions nouvelles[1].

Pour poursuivre sereinement l'exécution de sa feuille de route, la société a mis en place un plan d'actions reposant notamment sur des financements externes à compter de 2020.

Perspectives

L'entreprise a donné la priorité au cours des dernières semaines à la finalisation des comptes annuels qui, pour la première fois depuis l'introduction en Bourse de la société en 2011, sont publiés en mars conformément aux bonnes pratiques de marchés.

Les équipes ont également été fortement mobilisées sur la mise en œuvre du plan de continuité d'activité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et l'analyse des opportunités qui pouvaient naitre de cette situation sans précédent.

VISIOMED GROUP communiquera prochainement sur les prochaines étapes de l'exécution de sa feuille de route et ses perspectives de développement.

[1] Portant le nombre d'actions en circulation à 22 073 808