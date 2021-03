VISIOMED GROUP : Projet de rapprochement stratégique entre VISIOMED GROUP et ELNA Médical

Investissement de 48 millions d'euros (72 millions de dollars canadiens) de VISIOMED GROUP dans ELNA Médical ;

Déploiement de la technologie de télémédecine de VISIOMED GROUP en Amérique du Nord ;

Développement du modèle d'affaires d'ELNA Médical en Europe.

Paris, le 31 mars 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG), acteur reconnu des produits et services de santé innovants, et ELNA Médical, le plus important réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, annoncent la signature d'une lettre d'intention en vue d'un rapprochement stratégique et financier. Ce projet, qui comprend une alliance technologique et commerciale et un investissement de VISIOMED GROUP dans ELNA Médical, représente une première étape fondatrice de la stratégie de développement par croissance externe annoncée par VISIOMED GROUP le 16 février dernier et un nouvel atout majeur dans le développement d'ELNA Médical dans la perspective de son éventuelle introduction en Bourse.

ELNA Médical, réseau chef de file de cliniques médicales au Canada

Fondé en 2016 et basé à Montréal, ELNA Médical est rapidement devenu, par une politique offensive d'acquisitions, le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada avec plus de 56 cliniques d'Est en Ouest du pays. Plus de 800 professionnels de santé y prodiguent chaque année des soins de haute qualité en personne et par télémédecine à plus d'un million de Canadiens et à 1 500 organisations.

Fidèle à sa mission et à son esprit novateur, ELNA Médical apporte une contribution significative à la santé et au bien-être de chaque patient en lui procurant non seulement des soins primaires, mais également plus d'une trentaine de soins spécialisés, incluant la médecine personnalisée et préventive. Les soins y sont facilement accessibles et livrés rapidement grâce entre autres à des technologies de pointe. Les cliniques d'ELNA Médical offrent ainsi le meilleur de la technologie aux patients et aux professionnels de la santé, aussi bien en présentiel qu'en téléconsultation.

Un acteur en forte croissance et rentable

Actuellement leader canadien, ELNA Médical a pour ambition de devenir l'un des plus importants réseaux de cliniques médicales intégrant des solutions technologiques avancées en Amérique du Nord et en Europe. Le groupe vise l'implantation de 100 cliniques d'ici à la fin de l'année et un réseau de 300 établissements d'ici 2 à 3 ans. À cet horizon, ELNA Médical ambitionne un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions de dollars et une marge opérationnelle (EBITDA) supérieure à 20%.

Pour soutenir son développement, ELNA Médical a initié une recherche d'investisseurs et a retenu VISIOMED GROUP en tant que partenaire stratégique offrant des synergies industrielles fortes en complément de l'apport financier.

D'importantes synergies à mettre en œuvre

La lettre d'intention signée entre les deux parties prévoit la mise en œuvre de synergies commerciales à deux niveaux :

Pour VISIOMED GROUP, la volonté de tirer profit du réseau et de la notoriété d'ELNA Médical pour développer son activité de télémédecine en Amérique du Nord ;

Pour ELNA Médical, l'ambition de déployer son modèle d'affaires à l'international, notamment en Europe, grâce aux capacités et au réseau de VISIOMED GROUP.

Des synergies en matière de technologie et d'expérience patient seront également mises en œuvre :

Sur le plan technologique, avec l'objectif de renforcer leur capacité commune d'innovation dans le domaine de la télémédecine en s'appuyant notamment sur VisioCheck®, la 1 ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes développée par VISIOMED GROUP et sur l'expérience d'ELNA Médical comme opérateur de solutions de santé à distance ;

station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes développée par VISIOMED GROUP et sur l'expérience d'ELNA Médical comme opérateur de solutions de santé à distance ; Sur le plan de l'expérience du patient, avec l'objectif d'offrir des soins et des services de qualité guidés par une précision, une agilité et une accessibilité toujours accrue, et ce, en optimisant l'utilisation de technologies de pointe.

Un positionnement en ligne avec la feuille de route de VISIOMED GROUP

Fort des bases solides illustrées par les résultats 2020 publiés ce mardi 30 mars, VISIOMED GROUP s'engage ainsi dans son programme de croissance externe de grande envergure dont l'objectif est de constituer un Groupe puissant et rentable dans le domaine de la santé connectée.

Le choix d'ELNA Médical a été réalisé dans le cadre d'un processus rigoureux mis en place afin d'identifier les synergies potentielles pour créer un opérateur intégré de télémédecine, depuis les solutions technologiques développées par VISIOMED GROUP jusqu'aux ressources humaines (médecins, infirmiers, etc.) d'ELNA, et créer de la valeur pour les actionnaires.

Dans ce cadre, VISIOMED GROUP prévoit un investissement en obligations convertibles de 48 millions d'euros (72 millions de dollars canadiens). Ces obligations, qui porteront intérêt au taux annuel de 9% et auront une maturité de 2 ans, ont vocation à être converties en capital. VISIOMED GROUP deviendrait ainsi un actionnaire de référence d'ELNA Médical.

Cet investissement serait réalisé en plusieurs étapes, grâce aux fonds issus de la ligne de financement en obligations convertibles d'un montant maximum de 180 millions d'euros mise en place par VISIOMED GROUP en février dernier[1].

Patrick Schiltz, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Six semaines après avoir dévoilé notre plan d'acquisitions, nous sommes très heureux de pouvoir annoncer ce premier projet d'envergure. Nous avons été séduits par le positionnement d'ELNA Médical qui, comme nous, est un acteur central de la transformation digitale du système de soins. Nous partageons également une vision entrepreneuriale et une volonté d'accélérer notre déploiement par croissance externe.

Nous allons maintenant travailler en étroite collaboration avec Laurent Amram et ses équipes dans l'objectif d'aboutir rapidement à un accord structurant pour nos deux entreprises. »

Laurent Amram, Président et Fondateur d'ELNA Médical, ajoute : « Le partenariat que nous voulons construire avec VISIOMED GROUP permettra à ELNA Médical de faire passer l'expérience et la qualité des soins fournis dans notre réseau national de cliniques à un niveau incontestablement supérieur, tant grâce aux outils technologiques actuellement disponibles, utilisant entre autres l'intelligence artificielle, qu'aux capacités d'innovation et de recherche et développement de ce partenaire stratégique de niveau mondial. »

La lettre d'intention engageante est soumise à la levée de conditions suspensives, incluant notamment un audit juridique et financier de la société ELNA Médical par VISIOMED GROUP et la conclusion des accords stratégiques de coopération. L'objectif des parties est de signer ces accords d'ici à mi-mai 2021. VISIOMED GROUP informera le marché de toutes avancées dans ce dossier, dans le respect de la réglementation boursière et des accords de confidentialité.

VISIOMED GROUP présentera en détail le projet après la levée des conditions suspensives et avant la prochaine Assemblée Générale.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Ligne qui fera l'objet d'une délégation de compétence soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale mixte annuelle pour pouvoir être mise en œuvre pleinement