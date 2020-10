VISIOMED GROUP : Nouvel accord de distribution et premières commandes de tests antigéniques de diagnostic rapide de la COVID-19

Paris, le 28 octobre 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) annonce la signature d'un avenant au contrat de distribution exclusif, signé au 1er semestre 2020 avec le laboratoire chinois LiClear Biotech, pour étendre le partenariat aux tests antigéniques de diagnostic rapide de la COVID-19. Le Groupe a d'ores et déjà enregistré ses premières commandes.

Les tests antigéniques, une solution pour un diagnostic précoce de la COVID-19

Les tests antigéniques détectent la présence du virus ou de fragments de virus SARS-CoV­2. Comme les tests par RT-PCR[1], ils permettent le diagnostic précoce des maladies dès la phase aiguë et permettent de répondre à la question de l'affection des patients, dans un délai permettant de prendre des dispositions dans les meilleurs pour la prise en charge et l'isolement de ceux-ci.

Les tests de détection rapide de la COVID-19 développés par LiClear Biotech permettent de détecter, en 15 minutes et sans équipement spécifique, la présence du virus à partir d'un simple prélèvement nasopharyngé et peuvent être utilisés dans des configurations très variées et hors laboratoires.

Avis favorable de la HAS et enregistrement par l'ANSM

La Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un avis favorable à l'utilisation des tests antigéniques sur prélèvement nasopharyngé et oropharyngé chez les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux sèche, perte de l'odorat ou du goût, etc.). La situation épidémique et les bonnes performances des tests antigéniques ont conduit la HAS à positionner les différents tests pour trois situations cliniques :

Les patients symptomatiques ;

Les personnes asymptomatiques contacts détectées isolément ou au sein de clusters ;

Les personnes asymptomatiques qui vont être intégrées à un dépistage à grande échelle de populations ciblées.

Les tests antigéniques développés par LiClear Biotech sont des dispositifs médicaux disposant du marquage CE[2] dont la demande d'enregistrement en vue de leur commercialisation en France a été transmise à l'Autorité nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Premières livraisons programmées début novembre

Une première commande a d'ores et déjà été enregistrée pour une livraison dans un État membre de l'Union européenne et des discussions sont en cours avec plusieurs clients potentiels, en France et à l'international, pour plusieurs centaines de milliers de lots.

La disponibilité des premiers kits est prévue pour début novembre.

Une offre complète de tests de dépistage RT-PCR, sérologique et antigénique

VISIOMED GROUP fait désormais partie des rares entreprises françaises capables de proposer une offre complète de tests de dépistage RT-PCR, dans le cadre de l'accord de distribution exclusif avec Ustar Biotechnologies, sérologique (IgM-IgC[3]) et antigénique, dans le cadre de l'accord de distribution exclusif avec le laboratoire chinois LiClear Biotech.

Le Groupe confirme ainsi son engagement dans la lutte contre la pandémie et sa capacité à poursuivre son développement dans cette activité en complément de son offre de santé connectée.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr vferran@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

[1] Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne après transcription inverse d'un acide ribonucléique (ARN) en ADN complémentaire

[2] MedicalDevicesDirective98/79/EC Annex III

[3] Tests permettant d'identifier la présence d'anticorps après une infection COVID-19