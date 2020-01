VISIOMED GROUP : Informations financières sur la cession partielle des activités en santé familiale

Paris, le 14 janvier 2020

Le groupe VISIOMED (FR0011067669 - ALVMG) a finalisé la cession partielle d'un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale du groupe (hors dermocosmétique) à la société BIOSYNEX (FR0011005933 - ALBIO) le 31 décembre 2019. A la suite de cette opération structurante, la société présente les impacts cash de cette opération.

Cette transaction a généré un flux net de trésorerie de 5,6 M€. A la suite de cette opération, le Groupe poursuit l'exécution de sa feuille de route avec les 3 axes prioritaires suivants :

Accélérer la mise en œuvre des mesures visant à assainir sa structure financière, notamment pour faire face au passif présent au 30 juin 2019.

Poursuivre les efforts de réduction des coûts et de rationalisation de l'organisation sur la base du nouveau périmètre d'activité. Sur la base des chiffres du 1 er semestre 2019, cette opération entraine une réduction de 3,4 M€ des charges d'exploitation semestrielles.

semestre 2019, cette opération entraine une réduction de 3,4 M€ des charges d'exploitation semestrielles. Focaliser les efforts humains et financiers sur les activités de santé connectée.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun.

BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de près de 60 collaborateurs à fin 2019. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 9 M€ en 2018. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 et membre de la FrenchTech, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG).

Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Alexandra PRISA Relations Investisseurs Relations Presse financière Mail : visiomed@actus.fr Mail : aprisa@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 90

© Visiomed Group SA 2019. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.