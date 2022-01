VISIOMED GROUP : Information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social

Paris, le 3 janvier 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG) publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote 31 décembre 2021 138 171 180 Théoriques 138 190 060 Exerçables 1 138 103 269

1 Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck® , la 1 ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

