VISIOMED GROUP : Constitution de la société Smart Health en Arabie Saoudite : une étape importante franchie pour Visiomed Group et ses partenaires

Paris, le 6 septembre 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants et détenteur du réseau de centres médicaux Smart Salem à Dubaï, annonce la constitution réussie de la Joint-Venture qui regroupera les activités saoudiennes du groupe ainsi qu'une série d'avancées stratégiques :

Incorporation finale de la Joint-Venture qui porte le nom commercial « Smart Health » ;

Arrivée de Tarek Shaker en tant que Directeur Général de la société ;

Processus de sélection de l'emplacement du premier centre Smart Health à Riyadh ;

Poursuite des discussions avec le gouvernement d'Arabie Saoudite sur un plan de développement conjoint structurant.

Ces initiatives marquent une étape importante dans la dynamique de croissance de Visiomed Group dans la région et soulignent la volonté de structurer un projet local cohérent et ambitieux.

Incorporation de Smart Health finalisée

Visiomed Group a atteint une étape clé de son implantation en Arabie Saoudite en finalisant avec succès le processus d'incorporation de la société à responsabilité limitée Medical Smart Diagnosis Company dont le nom commercial sera « Smart Health » et qui sera la figure de proue locale des centres médicaux digitalisés et intelligents du Groupe. La signature officielle des statuts de la société devant le Ministère du Commerce, le 4 septembre 2023, ouvre la voie à une collaboration fructueuse pour améliorer les offres de diagnostic médicaux, administratifs et préventifs dans le Royaume.

Comme indiqué précédemment, la répartition du capital de la JV est la suivante :

Visiomed Group SA : 59% ;

Abrar Communication Company (« Abrar ») : 36% ;

The Sibling Prestige Group (« SPG », filiale du conglomérat Al-Ghazzawi) : 5%.

La gouvernance de la JV sera organisée autour d'un « Board of Managers » (Conseil de Surveillance) de 5 personnes, dont 3 personnes nommées par Visiomed Group et 2 par Abrar. Le rôle de ce Board sera de définir les orientations stratégiques de Smart Health et de valider les décisions d'exécution clés pour soutenir la direction générale.

Nomination de Tarek Shaker en tant que Directeur Général (« Executive Manager ») de Smart Health

Visiomed Group annonce la nomination de Tarek Shaker en tant que Directeur Général de Smart Health.

Tarek apporte une vaste expérience dans le domaine de la santé et de la gestion, ayant occupé des postes stratégiques dans des groupes médicaux et de santé de référence et ayant largement contribué à la structuration de l'offre de santé et de diagnostic en Arabie Saoudite depuis plus de 22 ans. Tarek a notamment occupé les postes de Directeur Opérationnel et Projets chez Al Borg, 1 er réseau de laboratoires d'Arabie Saoudite, et de Directeur Technique au sein du groupe Azzayed Hospital.

Son engagement pour la santé et l'innovation, sa vision stratégique, ainsi que son expérience du marché saoudien seront des atouts précieux pour guider l'expansion de Smart Health.

Tarek est diplômé d'un Bachelor of Science en Biochimie à l'Université d'Alexandrie (Egypte) et d'un MBA de Cardiff Metropolitan University (Royaume-Uni). Il est également accrédité « Medical Laboratory Specialist » et « Certified Professional in Healthcare Quality » par le Saudi Council for Health et par le Ministère de la Santé.

Identification du premier site Smart Health

Dans le cadre de l'ouverture d'un premier centre médical à Riyadh, Smart Health a confié un mandat à Chestertons, cabinet spécialisé notamment en immobilier commercial et implantation de projet, pour la sélection du premier site d'implantation parmi les zones privilégiées par Visiomed Group et ses partenaires. Ce choix sera guidé par des critères rigoureux (démographie, accès, contraintes techniques et règlementaires, expérience patient) pour assurer une mise en œuvre optimale et un impact positif sur le maillage de l'offre médicale au sein de Riyadh.

Riyadh est le point d'entrée idoine pour Visiomed Group et Smart Health en Arabie Saoudite. Capitale politique et économique, ville la plus peuplée d'Arabie Saoudite, elle compte aujourd'hui près de 7 millions d'habitants, dont environ la moitié sont des expatriés, avec un dynamisme démographique important. La ville entend également devenir une plaque tournante du Moyen Orient avec la construction du futur plus grand aéroport mondial « King Salman International Airport » qui permettra d'accueillir près de 120 millions de personnes annuellement d'ici 2030.

Poursuite des discussions avec le gouvernement d'Arabie Saoudite sur un plan de développement conjoint

Dans le prolongement du sommet franco-saoudien tenu à Paris le 20 juin 2023, Visiomed Group et ses partenaires poursuivent les discussions avec le gouvernement saoudien, avec l'objectif de définir un plan de développement aligné sur la stratégie sanitaire et préventive du Royaume. Toute avancée significative éventuelle sera communiquée.

Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed Group déclare :

« Nous tenons évidemment à remercier toutes les parties prenantes pour leur soutien et leur engagement continu. Ils se matérialisent aujourd'hui avec l'incorporation de Smart Health et le lancement de la phase la plus concrète de notre implantation.

Le marché saoudien est le plus important du Moyen Orient, tant au niveau démographique qu'économique, et offre à Visiomed Group de nombreuses opportunités de croissance. Nous sommes heureux d'avoir franchi cette nouvelle étape et sommes impatients d'explorer ces possibilités et de contribuer à l'évolution du paysage de la santé dans le Royaume.

L'arrivée de Tarek Shaker en tant que Directeur General de Smart Health est la première pierre opérationnelle de ce projet ambitieux et Visiomed Group le remercie de son engagement et de sa confiance. Tarek sera, par son savoir-faire et son expérience, un apport de poids pour notre Joint-Venture.

Smart Health bénéficiera par ailleurs des meilleurs soutiens logistiques, technologiques et financiers avec l'aide de Visiomed Group et de nos partenaires. »

Radwan Samman, Directeur chez Abrar Communication Company, ajoute :

« Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers d'annoncer l'incorporation réussie de Smart Health, une Joint-Venture détenue par Visiomed Group, Abrar et Al-Ghazzawi.

Nous sommes ravis d'avoir pour partenaire une entreprise française déjà présente au Moyen-Orient et sommes convaincus que le rapprochement de nos forces permettra d'améliorer grandement le paysage médical saoudien. Ensemble, nous souhaitons façonner l'avenir du diagnostic en Arabie saoudite et œuvrerons à fournir des solutions de santé innovantes qui amélioreront la vie et l'expérience des habitants du pays.

Nous sommes ravis de nous engager sur la voie du progrès et de la transformation avec ce nouveau partenariat qui s'annonce très prometteur. »

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Test » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montrent les ouvertures de deux nouveaux centres à Dubaï en septembre 2022 et mars 2023 puis l'enrichissement de l'offre de tests proposés depuis la mi-2023.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2023. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m2hqlZRmY2bHnZ5vk5uZbGVpnGmVm2LHa5bImGZtY8jKcJ1pyWxnZ5fGZnFim2pm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81650-alvmg-cp-incorporation_ksa_vfr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com