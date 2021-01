VISIOMED GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 8 janvier 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

32 124 titres VISIOMED GROUP

16 494,09 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

235 745 titres VISIOMED GROUP

23 534,22 €

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 340 262 titres 358 256,64 € 715 transactions Ventes 326 667 titres 358 369,99 € 684 transactions

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr vferran@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 02/07/2020 1 500 580 02/07/2020 1 250 292,5 03/07/2020 1 500 565 07/07/2020 1 500 560 07/07/2020 2 1000 1105 08/07/2020 6 3000 3429,9 08/07/2020 2 1000 1135 09/07/2020 15 7500 9804,75 09/07/2020 18 9000 10935 10/07/2020 3 1500 1723,95 10/07/2020 6 3000 3354,9 13/07/2020 9 3721 4125,47 13/07/2020 7 3001 3231,18 14/07/2020 2 501 556,06 14/07/2020 7 3001 3211,37 15/07/2020 1 500 545 15/07/2020 2 1000 1080 16/07/2020 2 1000 1060 16/07/2020 5 2500 2610 17/07/2020 9 4959 5095,87 17/07/2020 14 6501 6675,88 20/07/2020 4 2000 2110 20/07/2020 4 2000 2070 21/07/2020 10 5000 5410 21/07/2020 3 1500 1600,05 22/07/2020 2 1000 1109,6 22/07/2020 4 2000 2160 23/07/2020 2 1000 1084 23/07/2020 4 2000 2130 24/07/2020 2 1000 1025 24/07/2020 5 2001 2051,03 27/07/2020 7 3500 3624,95 27/07/2020 2 1000 995 28/07/2020 2 1000 1035 28/07/2020 5 2500 2565 29/07/2020 5 2500 2590 29/07/2020 2 1000 1020 30/07/2020 1 1 1,03 30/07/2020 5 2001 2011,01 03/08/2020 3 1500 1470 31/07/2020 3 1500 1500 04/08/2020 3 1500 1470 03/08/2020 10 5000 4740 05/08/2020 5 2001 1950,98 04/08/2020 2 1000 955 06/08/2020 1 500 495,5 05/08/2020 1 1 0,95 07/08/2020 8 3501 3571,02 06/08/2020 2 525 509,25 10/08/2020 3 1500 1530 10/08/2020 2 1000 1005 11/08/2020 4 2000 2014 11/08/2020 5 2500 2491,5 12/08/2020 1 500 504 12/08/2020 2 1000 985 13/08/2020 2 580 573,56 13/08/2020 2 1000 980 14/08/2020 2 1000 998,8 14/08/2020 1 500 490 17/08/2020 2 1000 995 17/08/2020 3 1100 1081,19 18/08/2020 2 1000 985 18/08/2020 1 500 486 19/08/2020 1 500 490 19/08/2020 2 1000 965 20/08/2020 4 2000 1955 20/08/2020 2 1000 960 21/08/2020 16 7100 7590,61 24/08/2020 15 7500 8223 24/08/2020 9 4500 5179,95 25/08/2020 7 3500 3535 25/08/2020 7 3267 3410,09 26/08/2020 2 1000 1015 26/08/2020 4 2000 2052,6 27/08/2020 3 1500 1525,5 27/08/2020 10 5000 5315 28/08/2020 5 2500 2650 28/08/2020 5 2070 2247,19 31/08/2020 2 1000 1045 31/08/2020 1 261 279,27 01/09/2020 6 2799 2954,9 01/09/2020 8 4000 4300 02/09/2020 9 4500 4609,35 02/09/2020 4 2000 2095 03/09/2020 5 2500 2545 03/09/2020 3 1500 1560 04/09/2020 5 2001 2046,02 04/09/2020 3 1001 1046,05 08/09/2020 3 1500 1515 07/09/2020 2 1000 1035 09/09/2020 6 2976 2964,39 08/09/2020 2 1000 1029 10/09/2020 12 5516 5593,22 09/09/2020 4 2000 2015 11/09/2020 3 1500 1500 10/09/2020 7 3500 3641,05 14/09/2020 1 500 495 14/09/2020 5 2169 2176,37 15/09/2020 2 1000 1005 16/09/2020 3 1100 1112,54 17/09/2020 3 1500 1570,05 17/09/2020 13 6500 6916 18/09/2020 10 5000 5291,5 18/09/2020 4 2000 2219,8 21/09/2020 7 3500 3580,15 21/09/2020 4 2000 2120 22/09/2020 3 1500 1530 22/09/2020 9 4500 4665,15 23/09/2020 6 3000 3020,1 23/09/2020 7 3250 3333,85 24/09/2020 5 2001 2016,01 24/09/2020 2 501 508,52 25/09/2020 2 1000 995 25/09/2020 2 595 606,31 29/09/2020 12 6000 6559,8 28/09/2020 13 6500 6890 30/09/2020 4 2000 2110 29/09/2020 5 1819 2028,37 01/10/2020 6 3000 3065,1 01/10/2020 5 2500 2615 02/10/2020 11 5500 5386,15 02/10/2020 5 2250 2427,75 05/10/2020 12 6000 5419,8 05/10/2020 3 1500 1442,55 06/10/2020 3 1500 1320 06/10/2020 4 2000 1795 07/10/2020 4 2000 1810 07/10/2020 8 4000 3703,6 08/10/2020 3 1500 1335 08/10/2020 2 1000 915 09/10/2020 2 1000 885 09/10/2020 1 500 445 12/10/2020 1 500 440 12/10/2020 9 4500 4135,05 13/10/2020 4 2000 1800 13/10/2020 3 1084 997,28 15/10/2020 3 1001 875,88 14/10/2020 3 1500 1354,95 16/10/2020 2 1000 885 15/10/2020 4 1501 1350,9 19/10/2020 3 1500 1350 16/10/2020 4 2000 1830 20/10/2020 2 501 445,94 19/10/2020 1 500 460 21/10/2020 3 1500 1345,05 20/10/2020 3 1001 924,92 22/10/2020 4 1501 1320,88 21/10/2020 1 500 459,75 23/10/2020 1 500 435 22/10/2020 1 1 0,91 26/10/2020 8 3600 2990,88 26/10/2020 1 500 435 27/10/2020 10 4400 3377,88 27/10/2020 6 3000 2389,5 29/10/2020 18 7500 13349,25 28/10/2020 20 10500 14840,7 30/10/2020 19 7650 11769,53 29/10/2020 16 5800 11138,9 02/11/2020 20 10000 11915 30/10/2020 8 4000 6402,4 03/11/2020 19 8700 10206,84 02/11/2020 25 12100 15337,96 04/11/2020 15 7500 8499,75 03/11/2020 19 9500 11658,4 05/11/2020 13 6500 6880,25 04/11/2020 6 2848 3399,37 06/11/2020 14 7000 7259 05/11/2020 11 5500 6059,9 09/11/2020 27 10900 10344,1 06/11/2020 21 10500 11394,6 10/11/2020 14 6100 5630,91 09/11/2020 7 3500 3714,9 11/11/2020 21 10482 11674,85 10/11/2020 32 16000 17513,6 12/11/2020 12 6000 6650,4 11/11/2020 19 9500 10900,3 13/11/2020 8 4000 4490 12/11/2020 7 3500 3913,35 16/11/2020 19 9500 9892,35 13/11/2020 13 6300 7231,14 17/11/2020 11 5500 5270,65 16/11/2020 1 500 515 18/11/2020 5 2500 2405 17/11/2020 9 4500 4424,85 19/11/2020 4 2000 2055 18/11/2020 18 9000 8997,3 20/11/2020 13 6500 6969,95 19/11/2020 13 6500 7018,7 23/11/2020 8 4000 4099,6 20/11/2020 5 2500 2769,75 24/11/2020 12 5501 5426,19 23/11/2020 1 500 525 25/11/2020 3 1500 1474,95 24/11/2020 6 2371 2357,25 26/11/2020 6 3000 3035,1 25/11/2020 13 6500 6665,1 27/11/2020 2 1000 1045 26/11/2020 4 1000 1062,5 30/11/2020 9 4500 4581,9 27/11/2020 7 3500 3710 01/12/2020 3 1500 1500 30/11/2020 3 1048 1090,44 02/12/2020 1 500 495 01/12/2020 1 500 505 04/12/2020 4 2000 2010 02/12/2020 1 500 500 07/12/2020 1 500 495 03/12/2020 11 6000 6039 08/12/2020 2 1000 995 04/12/2020 1 500 505 09/12/2020 1 500 495 07/12/2020 1 500 500 10/12/2020 4 2000 1983,6 08/12/2020 4 2000 2020 11/12/2020 6 3000 2895 09/12/2020 4 2000 2030 14/12/2020 6 3000 2814,9 10/12/2020 1 500 500 15/12/2020 3 1500 1365 11/12/2020 3 1500 1470 16/12/2020 1 500 475 16/12/2020 17 8500 8300,25 17/12/2020 10 5000 4960 17/12/2020 4 1714 1721,88 18/12/2020 3 1500 1455 21/12/2020 7 3500 3454,85 21/12/2020 2 1000 975 23/12/2020 1 500 480 22/12/2020 3 1500 1444,95 28/12/2020 1 500 460 23/12/2020 4 2000 1870 30/12/2020 1 1 0,9 24/12/2020 2 1000 925 31/12/2020 1 1 0,88 28/12/2020 2 1000 910 29/12/2020 2 1000 900 30/12/2020 2 501 445,89 31/12/2020 4 1501 1305,87