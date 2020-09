VISIOMED GROUP : Avancées de la réduction du passif hérité de l'ancienne Direction Générale

Accord transactionnel avec l'ancienne Direction générale générant un bénéfice exceptionnel net de l'ordre de 2 M€ ;

Finalisation du processus de rationalisation des surfaces louées ;

Point sur les bons de souscription d'actions en circulation.

Paris, le 10 septembre 2020

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) annonce une série d'avancées dans l'exécution du volet financier de sa feuille de route. Depuis juin 2019, la nouvelle Direction générale s'est engagée à clarifier et pérenniser l'activité de l'entreprise.

A ce titre, le Groupe a conclu un accord transactionnel avec les membres de l'ancienne équipe de Direction qui se traduira, dans les comptes 2020, par un bénéfice exceptionnel net de l'ordre de 2 M€[1]. Cet accord met fin aux différentes procédures en cours initiées par l'ancienne Direction et écarte tout risque juridique ou financier significatif afférent à ces procédures pour VISIOMED GROUP. Il permet en outre de garantir la pleine propriété intellectuelle sur tous les actifs sans compensation à titre d'inventeur. La société reste exposée à des litiges prud'homaux avec d'anciens collaborateurs qui ont tous fait l'objet de provisions pour risque[2].

VISIOMED GROUP a, dans le même temps, rationnalisé son emprise immobilière afin d'accélérer la réduction de sa structure de coûts fixes. A ce titre, le déménagement du siège social pour la Défense, annoncé en avril 2020, est effectif depuis le 20 mai dernier. Le Groupe a également résilié 2 des 3 baux relatifs à des entrepôts situés à Caen le 30 juin et le 31 août. L'ensemble de ces opérations permet de générer une économie annuelle d'environ 0,8 M€.

Enfin, le Groupe rappelle avoir mis fin aux recours à des financements très dilutifs par le biais de lignes de financement sous forme d'OCABSA mais il reste encore des bons de souscription d'actions (BSA) émis dans le cadre de ces contrats de financement en fonds propres signés par l'ancienne Direction générale. A ce titre, l'exercice de BSA a permis de lever, depuis le 1er janvier 2020, 0,6 M€ à ce jour par la création de 810 150 actions nouvelles. L'exercice de l'intégralité des BSA encore en circulation entrainerait une levée de fonds additionnelle de 5,1 M€ par la création de 2 045 894 actions nouvelles. A ce jour, les BSA dont le prix d'exercice est inférieur au cours de Bourse pourraient générer une augmentation de capital de 1,2 M€ par la création de 1 438 084 actions nouvelles.

A cette occasion, Patrick Schiltz, Président Directeur Général de VISIOMED GROUP, déclare : « Je suis très satisfait de pouvoir annoncer ces avancées dans le cadre de notre feuille de route. Ceci nous permet de continuer à solder l'héritage du passé et de nous concentrer pleinement sur nos perspectives de développement. À l'heure où le marché de la santé connectée redémarre après le brutal coup d'arrêt lié à la crise sanitaire, c'est une excellente nouvelle. »

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Résultat exceptionnel essentiellement lié à une reprise partielle de provision

[2] 2,1 M€ au 31 décembre 2019