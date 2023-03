VISIATIV : VISIATIV ET XEFI ANNONCENT LEUR ACCORD DE PARTENARIAT EN VUE DU TRANSFERT DES ACTIVITES D'INFRASTRUCTURE IT

Lyon, le 14 mars 2023 – 18h00.

Visiativ et XEFI annoncent être entrés en négociation exclusive en vue de la cession de Visiativ Managed Services, fournisseur d'infrastructure IT et d'hébergement. Cette opération marque le renforcement du partenariat entre XEFI et Visiativ, deux acteurs clés du territoire Auvergne-Rhône-Alpes spécialisés dans l'accompagnement des TPE/PME.

Fort de 26 collaborateurs et d'un datacenter en propre situé sur la métropole de Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes, Visiativ Managed Services accompagne 140 clients TPE/PME en matière d'infrastructure IT et de plateformes technologiques adaptées à leurs besoins.

De son côté, avec ses 1 800 collaborateurs répartis sur plus de 160 agences en France, Suisse et Belgique, le groupe XEFI est le leader français auprès des TPE/PME dans le domaine de l'IT et des services associés (maintenance, cloud, infogérance, sécurité). Le groupe dispose également d'une filiale datacenters NEXEREN comprenant 5 datacenters hautement certifiés lui permettant de maîtriser intégralement la chaîne de services Cloud.

Visiativ accompagne depuis plus de 35 ans les PME/ETI dans leur transformation numérique et innovation. Ce partenariat va permettre à Visiativ de se recentrer sur son cœur d'activité de Conseil et d'Edition de logiciels, tout en s'appuyant sur un partenaire de choix pour l'activité d'infrastructure IT.

Cette opération accélère ainsi le développement respectif des offres des groupes XEFI et Visiativ, afin de poursuivre l'accompagnement de leur cible commune : les TPE/PME et ETI.

« Nous nous réjouissons des perspectives que nous ouvre cette opération qui renforce notre filiale datacenters NEXEREN et notre rayonnement sur le territoire Rhône-alpin. Nous poursuivons ainsi notre développement d'une offre d'hébergement et de sécurisation des données 100% français, hautement certifiée. » précise Sacha Rosenthal, Président - Directeur général de Groupe XEFI .

« Cette opération, avec un acteur clé de l'infrastructure IT, va nous permettre de continuer de bénéficier de l'expertise des équipes tout en nous concentrant sur notre cœur de métier » déclare Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ .

L'opération se ferait par cession de 100% du capital de Visiativ Managed Services au groupe XEFI.

La signature de l'accord définitif pourrait intervenir en avril, l'opération demeurant sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel des deux groupes.

AGENDA FINANCIER

ÉVENEMENTS DATES Résultats annuels 2022 Mardi 21 mars 2023 Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2023 Mardi 25 avril 2023 Assemblée générale Jeudi 25 mai 2023 Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 2023 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats 1 er semestre 2023 Mardi 19 septembre 2023 Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2023 Mardi 24 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Mercredi 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 Mardi 19 mars 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de XEFI

Depuis sa création en 1997, XEFI s'est forgé une réputation de leader auprès des TPE/PME dans le domaine de la vente de matériels informatiques et bureautiques et des services associés : maintenance, cloud, infogérance, sécurité, sauvegarde, impression, solutions softwares.

L'ambition du groupe : des produits et des services “prêts à l'emploi“, sans coûts cachés, dédiés à tous les professionnels, quelle que soit leur taille : TPE, PME, ETI et administrations publiques.

Les agences XEFI sont de véritables guichets uniques de proximité et apportent à ses clients des solutions clé en main pour une réactivité immédiate associée à un très bon rapport qualité/prix.

Aujourd'hui plus de 160 agences servent au quotidien les TPE / PME partout en France, Suisse et Belgique.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

