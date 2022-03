VISIATIV : Visiativ et Naldeo agissent ensemble pour accompagner les PME et ETI industrielles face au défi climatique

Lyon, le 9 mars 2022 – 07h30. Le groupe Visiativ, créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ et Naldeo unissent leurs expertises pour apporter une réponse complète aux enjeux majeurs et urgents de la transition climatique des PME et ETI industrielles.

Afin de répondre à cette ambition, Visiativ, accélérateur de l'innovation et de la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et, Naldeo, apporteur de solutions techniques et technologiques pour accélérer la transition énergétique et environnementale des industriels, annoncent leur partenariat.

Ce rapprochement part du constat que les nouvelles technologies constituent un vecteur clé de la transition écologique et énergétique et, que les dirigeants de PME et ETI industrielles doivent engager dès aujourd'hui des plans de transformation pour assurer la durabilité et l'attractivité de leurs entreprises. Le partenariat entre Visiativ et Naldeo est l'association de deux ETI engagées. Ensemble, elles pourront jouer le rôle de tiers de confiance avec la capacité de proposer des feuilles de route de ces plans de transformation couvrant leurs deux domaines d'expertise complémentaires.

Visiativ et Naldeo : vers un diagnostic global des transformations digitale et climat

Avec un accès aux données simple et rapide grâce au digital, les entreprises pourront mettre en place de véritables tableaux de bord de suivi de la transition énergétique et environnementale et suivre ainsi l'impact de leurs plans d'actions.

C'est l'enjeu et le défi de l'association entre Visiativ et Naldeo : apporter des compétences techniques pointues pour faire le lien entre numérique-digital et environnement-énergétique, et ainsi traiter des sujets de plus en plus convergents au seins des PME et ETI industrielles.

Apporter aux entreprises durabilité et attractivité

L'objectif de Visiativ et de Naldeo est également d'apporter du conseil et de l'accompagnement aux entreprises qui souhaitent s'engager dans le mouvement de taxonomie verte de l'Union Européenne qui définit les activités et investissements durables. Cette méthodologie va s'imposer comme référence dans le reporting extra-financier afin de créer une attractivité durable des entreprises vis-à-vis de leurs clients, collaborateurs, partenaires et investisseurs.

La démarche d'accompagnement s'appuie sur des diagnostics conçus par Visiativ qui permettent aux entreprises de mesurer leur maturité digitale, de se comparer à leurs pairs et de construire une feuille de route adaptée. L'expertise de Naldeo permettra d'enrichir la feuille de route avec un volet climatique très opérationnel pour les aider à adapter leurs activités aux critères d'éligibilité de la taxonomie européenne : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, protection et utilisation durable des ressources hydriques et marines, transition vers une économie circulaire, prévention et contrôle de la pollution, et protection et restauration de la biodiversité des écosystèmes.

Laurent Fiard, Président-Directeur Général de Visiativ, précise : « Les entreprises cherchent à intégrer les préoccupations environnementales dans leur stratégie globale. C'est l'identification de ces enjeux qui permet d'établir une « feuille de route des impacts positifs ». C'est en réinventant les interactions entre clients, partenaires et collaborateurs dans une logique d'entreprise plateforme, que nous pourrons mieux mesurer les impacts et ainsi limiter le réchauffement climatique. Dans cette dynamique, nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec Naldeo, créateur de valeur qui va nous permettre d'accélérer la transformation de nos clients. »

Jérôme Teissier, Président de Naldeo Group, et Germain Gouranton, Directeur général, déclarent : « Nous sommes convaincus que la valeur des entreprises augmentera durablement grâce à ce qu'elles entreprennent pour le climat, leur mission allant dorénavant au-delà de leur métier, tout en adaptant les solutions à chaque entreprise et en respectant la vision des entrepreneurs. Les défis du digital et du climat sont intimement liés et l'un ne réussira pas sans l'autre, d'où l'évidence de ce partenariat avec Visiativ. »

Le partenariat entre Visiativ et Naldeo sera présenté le 9 mars 2022 à l'occasion du prochain Innovation LAB , événement initié par Visiativ pour co-créer avec ses clients, partenaires et experts, les solutions de demain. À travers une méthode innovante de co-construction et d'échanges, les Innovation LAB permettent aux équipes Visiativ de codévelopper les futures offres d'accompagnement afin de toujours mieux répondre aux enjeux de transformation des entreprises industrielles et de la valorisation de leur performance extra financière.

À propos de Naldeo Group

Naldeo est un groupe indépendant d'ingénierie et de conseil, spécialisé dans les enjeux de la transition écologique et les effets du changement climatique sur la gestion de nos ressources dans les métropoles, les territoires et les industries. Avec 12 implantations en France, les 250 collaborateurs apportent des expertises sectorielles dans l'eau, l'énergie, les déchets, l'environnement et les risques, l'aménagement urbain, le digital et les technologies innovantes, Naldeo Group intervient pour des clients publics ou privés sur tout le cycle de vie des projets, que ce soit en AMO, en maîtrise d'œuvre, ou encore en études techniques, conseil, audit ou contrôle d'exploitation.

Naldeo Group est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et ses salariés.

Retrouvez toutes les infos sur www.naldeo.com / www.naldeo-technologies-industries.com

À propos de Visiativ

Véritable plateforme d'expériences humaines et digitales, Visiativ est un acteur global aux multi-compétences (Conseil, Edition et Intégration de logiciels, Création de plateformes, Infogérance). Sa proposition de valeur singulière permet d'accélérer l'innovation et la transformation des entreprises. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 214 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

