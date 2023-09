VISIATIV : VISIATIV DÉVOILE DE NOUVELLES AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT AVEC SON PLAN STRATÉGIQUE SHIFT5 À HORIZON 2028

EXpérience, EXpertise, EXécution, EXpansion et EXcellence : les cinq leviers de transformation de SHIFT5

Ambitions :

500 M€ de chiffre d'affaires dont 50% à l'international

100 M€ d'ARR abonnement SaaS (revenu annuel récurrent)

Excellence en matière de performance RSE

Lyon, le 20 septembre 2023 – 7h30. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce ce jour ses nouvelles ambitions à long terme, à travers son plan stratégique pour la période 2024-2028. Baptisé SHIFT5, ce nouveau plan vise à capitaliser sur les succès des précédents plans stratégiques AUDEO, NEXT100 et CATALYST qui ont permis à Visiativ de devenir au fil du temps le partenaire stratégique des dirigeants de PME et d'ETI pour accélérer l'innovation et la transformation de leurs entreprises.

Aujourd'hui, sous l'effet des profondes mutations (compétitivité et besoin d'innovation accrus, accélération de la révolution digitale, urgence climatique et environnementale, cybersécurité, intelligence artificielle), le besoin de transformation des entreprises n'a sans doute jamais été aussi important et impérieux.

Évoluant dans un contexte de marché porteur, Visiativ ambitionne, à travers SHIFT5, d'accroître encore plus sa position de partenaire privilégié et de confiance des entreprises en les accompagnant sur l'ensemble de leurs enjeux critiques liés à leur transformation, à la fois technologique mais aussi business.

SHIFT5 vise ainsi à faire de Visiativ « All-in-one Software & Consulting partner » des entreprises et permettre ainsi de démultiplier les synergies commerciales entre l'ensemble des activités du Groupe.

Laurent FIARD, Président-Directeur général de Visiativ, déclare :

« En quelques années, Visiativ est devenu un acteur majeur de la transformation des entreprises et s'est affirmé comme le partenaire stratégique des dirigeants d'ETI et de PME pour porter l'innovation au cœur de leur business et de leurs processus industriels. Visiativ a su élargir sa proposition de valeur unique et renforcer son capital clients, fort de 23 000 entreprises.

À travers notre plan stratégique SHIFT5, nous visons d'étendre cette influence en accentuant notre proximité auprès de nos clients mais aussi en nous renforçant sur nos terrains de jeu à l'international.

À l'image de nos précédents plans stratégiques AUDEO et NEXT100, SHIFT5 est un plan offensif de croissance, qui vise, une nouvelle fois, à doubler la taille de Visiativ pour porter notre chiffre d'affaires à 500 M€ à horizon 2028 avec une accélération à l'international, mais également un plan de transformation de notre modèle par abonnement pour atteindre 100 M€ de revenu annuel récurrent – ARR abonnement SaaS – à cet horizon.

Notre engagement en matière de RSE reste central dans le cadre du plan SHIFT5. Nous visons à réduire nos émissions de carbone, à maintenir la diversité dans notre effectif, à accroître le nombre de personnes en situation de handicap et à soutenir le mécénat local. Notre objectif est clair : être parmi les leaders en RSE. »

LES CINQ LEVIERS DE SHIFT5 : EXPÉRIENCE, EXPERTISE, EXÉCUTION, EXPANSION ET EXCELLENCE

Le plan SHIFT5 comprend 5 piliers majeurs :

EXécution : Visiativ se distingue depuis plusieurs années sur le marché par une proposition de valeur unique, axée sur l'innovation et la transformation des entreprises, une culture centrée sur les attentes des clients, source de nombreuses synergies commerciales ( cross-selling et up-selling ), et une empreinte internationale désormais stratégique.

Alors que la vitesse d'exécution est l'une des clefs du succès dans le cadre d'un projet de transformation numérique, Visiativ entend aller plus loin à travers SHIFT5 sur l'ensemble de ces axes, en unifiant sa démarche d'accompagnement des clients (« Unified Customer Expérience »), et en industrialisant ses processus de transformation sur l'ensemble de ses géographies à partir de sa proposition de valeur Visiativ Innovation Engine - des conseils, des solutions et des connexions.

EXpérience : au fil de ses 35 années de développement, Visiativ a accompagné plus de 23 000 clients, a conduit des milliers de projets d'innovation et de déploiements de solutions, et a réalisé des centaines de diagnostics et feuilles de route au service de la transformation d'entreprises.

Cette solide base clients, les communautés associées (myCAD, LeClub, Entreprise DU FUTUR, etc.) et ce track-record en matière d'innovation et de transformation constitueront le socle du développement de Visiativ au cours des prochaines années, afin de renforcer son leadership. De nouvelles initiatives innovantes verront le jour dans le cadre de SHIFT5 : Visiativ Transformer, solution collaborative de pilotage de la transformation des entreprises, l'Observatoire des expériences de transformation et d'innovation, etc.

EXpertise : au contact des entreprises et de leurs transformations, Visiativ a su acquérir de véritables expertises technologiques (méthodes agiles, infrastructures de développement, cloud & applications natives, cybersécurité) mais aussi se bâtir un véritable ADN en matière de maîtrise des processus industriels.

L'ensemble de ces expertises et de ces compétences, Visiativ entend les partager à ses clients à travers sa plateforme technologique Visiativ Agora, afin de leur proposer une expérience unifiée et ainsi répondre aux attentes des ETI et PME qui veulent exploiter toute la richesse de leurs données d'entreprise pour accélérer et stimuler leur transformation numérique, sociale et environnementale.

EXpansion : au cours des dernières années, Visiativ s'est illustré par une forte conquête de clients, et le développement de la base existante, qui ont permis au portefeuille clients de passer d'environ 14 000 clients en 2015 à environ 23 000 en 2022. Parallèlement, le développement de la société s'est aussi assis sur des opérations de croissance externe ciblées pour renforcer l'offre ou l'étendre hors de France.

Tout en poursuivant cette conquête en matière de cross-sell et d' up-sell , l'un des enjeux pour Visiativ dans le cadre de SHIFT5 est d'accroître le caractère récurrent des activités, en mettant l'accent sur le développement des modèles par abonnement afin de répondre aux souhaits des entreprises, mais également étendre le poids de ses activités à l'international en y cultivant de véritables communautés de clients, à l'image du succès atteint en France.

: au cours des dernières années, Visiativ s'est illustré par une forte conquête de clients, et le développement de la base existante, qui ont permis au portefeuille clients de passer d'environ 14 000 clients en 2015 à environ 23 000 en 2022. Parallèlement, le développement de la société s'est aussi assis sur des opérations de croissance externe ciblées pour renforcer l'offre ou l'étendre hors de France. Tout en poursuivant cette conquête en matière de cross-sell et d' up-sell , l'un des enjeux pour Visiativ dans le cadre de SHIFT5 est d'accroître le caractère récurrent des activités, en mettant l'accent sur le développement des modèles par abonnement afin de répondre aux souhaits des entreprises, mais également étendre le poids de ses activités à l'international en y cultivant de véritables communautés de clients, à l'image du succès atteint en France. EXcellence : les précédents plans stratégiques ont permis à Visiativ de constituer une plateforme de marque portée par sa promesse « SHARING IS GROWING [1] », de cultiver le développement de l'expérience collaborateurs au sein de ses différentes activités et de s'affirmer parmi les entreprises les plus performantes en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE).

A travers SHIFT5, Visiativ entend réaffirmer cette excellence, en proposant une expérience clients autour d'une marque unique, en accélérant le programme All Visiativ dédié aux collaborateurs et plus que jamais délivrer une performance durable et responsable vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes en matière de RSE.

SHIFT5 : RÉALISER 500 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES AVEC UN FORT DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE D'ABONNEMENTS

Après le succès des plans AUDEO et NEXT100 tournés vers la croissance, qui avaient permis à Visiativ de passer de 50 M€ à plus de 200 M€ de chiffre d'affaires, après l'accent mis sur la profitabilité dans le cadre du plan CATALYST, au cours duquel le Groupe a franchi un cap en matière de rentabilité et atteint plus de 30 M€ d'EBITDA [2] en 2022, le plan SHIFT5 vise à faire évoluer le profil de développement de l'entreprise, en mettant l'accent sur les abonnements en mode SaaS (Software as a Service).

Dans ce cadre, Visiativ se fixe les objectifs financiers suivants à l'horizon 2028 :

Réaliser 500 M€ de chiffre d'affaires, dont 50% réalisé à l'international, en associant croissance organique et volet de croissance externe (contre 258,8 M€ de chiffre d'affaires en 2022, dont 36% à l'international) ;

Développer fortement le modèle d'abonnements pour porter l'ARR à 100 M€ (contre 27,4 M€ d'ARR à fin décembre 2022).

Ces performances, basées sur le maintien d'un niveau élevé de rentabilité, associées aux nouveaux financements conclus fin 2022 pour 115 M€, dont un emprunt senior d'un montant jusqu'à 70 M€, permettent à Visiativ de disposer des marges de manœuvre financières nécessaires à l'exécution du volet croissance externe de SHIFT5.

SHIFT5 : EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RSE POUR FIGURER PARMI LES LEADERS

Fort de sa trajectoire de croissance et de rentabilité, Visiativ entend également franchir un nouveau cap en matière de responsabilité sociétale et environnementale avec pour objectif de positionner le Groupe dans les entreprises les plus performantes en matière de RSE.

Dans le cadre de SHIFT5, Visiativ prévoit d'accentuer ses efforts sur différents axes de sa politique RSE :

Satisfaction clients , en étoffant la dimension RSE des offres et en développant une offre dédiée pour permettre aux clients de déployer des actions dans leurs entreprises ;

, en étoffant la dimension RSE des offres et en développant une offre dédiée pour permettre aux clients de déployer des actions dans leurs entreprises ; Gouvernance & responsabilité , en renforçant nos exigences éthiques auprès de l'ensemble des parties prenantes et en figurant en tête des palmarès des agences de notation ESG ;

, en renforçant nos exigences éthiques auprès de l'ensemble des parties prenantes et en figurant en tête des palmarès des agences de notation ESG ; Achats responsables , en déployant les standards RSE de Visiativ auprès de l'ensemble de nos fournisseurs afin de construire une chaîne de valeurs responsable ;

, en déployant les standards RSE de Visiativ auprès de l'ensemble de nos fournisseurs afin de construire une chaîne de valeurs responsable ; Expérience collaborateur All Visiativ , en bâtissant une véritable marque employeur responsable et en maximisant l'expérience collaborateur à l'international ;

, en bâtissant une véritable marque employeur responsable et en maximisant l'expérience collaborateur à l'international ; Empreinte environnementale , en accélérant la réduction de l'empreinte carbone dans le cadre d'une trajectoire à horizon 2035 alignée avec le Net Zero Standard de SBTi ;

, en accélérant la réduction de l'empreinte carbone dans le cadre d'une trajectoire à horizon 2035 alignée avec le Net Zero Standard de SBTi ; Empreinte sociétale , en soutenant du mécénat à dimension locale et en le liant avec l'engagement collaborateur.

En termes d'objectifs RSE, Visiativ se fixe à horizon 2028 de :

Réduire ses émissions carbone de 5% / an (à périmètre constant) ;

(à périmètre constant) ; Maintenir le % de femme dans l'effectif global (32% en 2022) ;

(32% en 2022) ; Faire croître de +10% / an le nombre de salariés en situation de handicap en France sur la période 2023-2028 (21 collaborateurs en situation de handicap en 2022) ;

sur la période 2023-2028 (21 collaborateurs en situation de handicap en 2022) ; Maintenir chaque année le % d'alternants en France (6% en 2022).

Visiativ entre dans une nouvelle étape de son développement, qui va lui permettre de s'affirmer comme le partenaire privilégié des entreprises, en France et à l'international, qui souhaitent mener à bien leurs transformations stratégiques et porter l'innovation au cœur de leurs activités et de leurs processus industriels. Avec SHIFT5, Visiativ se donne un cap clair afin d'aligner l'ensemble de ses collaborateurs et mobiliser toutes les énergies pour atteindre ces ambitions.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACT INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] Partager c'est progresser

[2] 30,6 M€ d'EBITDA sur une base proforma (28,4 M€ en données consolidées)

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lpqaYcWZkm2Xyp2bZpWaZpaUl5dmx5KdbGGYnGdvk5+anJ+SnWqSl8iZZnFinWho

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81832-visiativ-cp-plan-shift5-20092023-fr-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com