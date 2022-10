VISIATIV : VISIATIV CONCLUT DE NOUVEAUX FINANCEMENTS D'UN MONTANT TOTAL DE 115 M EUR POUR ACCOMPAGNER SON DÉVELOPPEMENT ET SON PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE

Conclusion d'un nouvel emprunt senior (crédit CAPEX) d'un montant maximum jusqu'à 70 M€

Emission de 10 M€ d'obligations Relance

Refinancement de la dette bancaire senior existante via l'émission d'une nouvelle tranche de 15 M€ et mise en place d'une enveloppe bancaire de 20 M€ en vue du refinancement de l'emprunt obligataire Euro PP

Introduction de critères ESG dans l'ensemble des nouveaux financements

Lyon, le 13 octobre 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce la signature, auprès de son pool bancaire historique, de nouveaux financements visant à refinancer et allonger la maturité de sa dette, ainsi qu'accompagner les prochaines étapes de son développement en dotant l'entreprise de nouvelles capacités financières pour saisir des opportunités de croissance externe.

Dans la perspective de son prochain plan stratégique, qui sera annoncé au cours du 1 er semestre 2023, Visiativ se dote de moyens financiers renforcés à travers la signature d'un nouvel emprunt senior d'un montant total de 70 M€, dont 50 M€ de lignes de crédit confirmées sur une durée allant de 6 à 7,5 ans (18 M€ amortissables jusqu'en 2028 et 32 M€ en remboursement l'échéance en 2029).

Cet emprunt senior est complété par une émission pour 10 M€ d'obligations Relance, d'une maturité de huit ans et remboursables en une fois à l'échéance. Les obligations Relance, qui s'inscrivent dans le cadre du plan France Relance mis en place par l'Etat français, ont pour objectif de renforcer le bilan des PME et ETI françaises. Grâce à la garantie de l'Etat français, les entreprises peuvent accéder à des conditions de financement avantageuses par rapport aux financements de marché comparables.

Visiativ a également conclu un accord de refinancement pour la totalité du solde de sa dette senior actuelle, soit 15 M€, à travers l'émission de nouvelles tranches à échéance 6 et 7 ans (6,75 M€ amortissables jusqu'en 2028 et 8,25 M€ en remboursement l'échéance en 2029). En parallèle, Visiativ a également obtenu une enveloppe de crédit de 20 M€ en vue du remboursement de l'emprunt obligataire de type Euro PP émis en 2018 et venant à échéance en mai 2025.

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), Visiativ, en accord avec ses partenaires bancaires, a décidé de lier ces nouveaux financements à sa performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance). Visiativ bénéficiera ainsi d'un bonus, pouvant aller jusqu'à 10 points de base, sur la marge applicable à l'ensemble de ces nouvelles lignes de financement, en fonction de l'atteinte ou non des objectifs fixés.

Quatre axes de progrès pour Visiativ en matière de RSE ont été retenus, et des objectifs annuels ont été fixés sur chacun d'entre eux :

Réduire l'empreinte environnementale , à travers la diminution de l'empreinte carbone sur les scopes 1, 2 et 3 ;

, à travers la diminution de l'empreinte carbone sur les scopes 1, 2 et 3 ; Œuvrer à l'égalité Femme - Homme en faisant progresser la représentation des femmes dans l'effectif total ;

en faisant progresser la représentation des femmes dans l'effectif total ; Promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap, en augmentant le nombre de salariés en situation de handicap ;

en augmentant le nombre de salariés en situation de handicap ; Développer les talents de demain , en accroissant la part d'alternants au sein des effectifs.

Parallèlement, Visiativ s'engage sur une trajectoire de réduction de ses émissions alignée avec le Net-Zero Standard de l'initiative Science Based Targets (SBTi) qui permet aux entreprises de définir une trajectoire de réduction, cohérente avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C (objectif de l'Accord de Paris). Au titre de cet engagement, Visiativ va soumettre à SBTi ses objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre à court et moyen terme pour validation.

Laurent Fiard, Président – Directeur général de Visiativ, déclare :

« Ces opérations permettent à Visiativ de renforcer sa structure bilantielle et sa force de frappe financière tout en allongeant significativement la maturité moyenne de son endettement. Ces nouveaux financements accompagneront les prochaines étapes du développement de Visiativ et notamment la mise en œuvre du prochain plan stratégique, qui sera présenté au 1 er semestre 2023, tourné vers le développement international du Groupe, par croissance organique et par acquisitions.

Dans ce cadre, nous sommes fiers d'avoir introduit des critères RSE à ces nouveaux financements et remercions nos partenaires bancaires de s'être associés à cette démarche. En monitorant ces critères ESG dans le cadre de notre dette financière, nous assurons la transparence sur nos engagements sociétaux et environnementaux en adéquation avec les objectifs fixés par la COP 21. »

AGENDA FINANCIER 2022

ÉVENEMENTS DATES Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2022 Mercredi 19 octobre 2022 Chiffre d'affaires annuel 2022 Mercredi 25 janvier 2023 Résultats annuels 2022 Mardi 21 mars 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76722-visiativ-cp-financements-2022-13102022-fr.pdf

