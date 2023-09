VISIATIV : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 - NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE SHIFT5 DÉVOILÉ LE 20 SEPTEMBRE 2023

Progression de +11% de l'activité

ARR abonnement SaaS au 30 juin 2023 : 33,1 M€ en hausse de +70%

Marge d'EBITDA de 6,8% : alignement du Groupe avant la mise en œuvre du nouveau plan stratégique

Lyon, le 19 septembre 2023 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Le 1 er semestre 2023, marqué par une croissance de +11% de l'activité, témoigne de l'évolution du modèle de Visiativ avec une forte progression du chiffre d'affaires abonnements SaaS de +85% (+64% en organique), qui représentent désormais 22% de l'activité SOFTWARE contre 13% un an plus tôt, et une activité soutenue de l'activité CONSULTING qui répond aux besoins croissants autour de l'innovation et de la cybersécurité. L'ARR abonnement SaaS ( Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) s'établit à 33,1 M€ à fin juin, en croissance continue (+70% par rapport à fin juin 2022).

L'EBITDA s'inscrit en recul (-10%) sous l'effet de l'adaptation de l'intéressement de la force commerciale aux nouveaux modèles de vente, du programme All Visiativ [1] et des investissements marketing à l'international relatifs à l'uniformisation des marques des filiales. La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 6,8% au 1 er semestre 2023.

Sous l'effet d'un produit net de cession de 3,1 M€, lié au désengagement de l'activité de gestion des infrastructures IT, le résultat net part du groupe atteint 3,4 M€ au 1 er semestre 2023, contre 1,2 M€ un an plus tôt, en progression de +183%.

Tout en poursuivant l'alignement de son modèle en phase avec le nouveau plan stratégique, baptisé SHIFT5, qui sera présenté le 20 septembre 2023, Visiativ entend poursuivre au 2 nd semestre 2023 sa dynamique de croissance, portée notamment par l'accélération des abonnements SaaS, et ainsi accroître sa rentabilité, en bénéficiant d'une saisonnalité toujours plus favorable sur la seconde moitié de l'exercice.

Données en M€ - Examen limité a

Normes comptables françaises S1 2022

(6 mois) S1 2023

(6 mois) Variation 2022

(12 mois) Chiffre d'affaires 110,4 122,6 +11% 258,8 EBITDA b 9,2 8,3 -10% 28,4 % Marge d'EBITDA 8,3% 6,8% 11,0% Résultat d'exploitation 4,5 3,7 -18% 19,0 % Marge d'exploitation 4,1% 3,0% 7,3% Résultat financier -1,2 -2,1 -3,2 Résultat exceptionnel 0,0 3,2 0,0 Résultat net part du groupe 1,2 3,4 +183% 11,1

a Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 15 septembre 2023. Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

b Résultat d'exploitation et dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

PROGRESSION DE +11% DE L'ACTIVITÉ AU 1 ER SEMESTRE 2023

Au 1 er semestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Visiativ s'est élevé à 122,6 M€, en progression de +11% par rapport à l'an dernier. À périmètre et taux de change constants, la croissance organique [2] s'est établie à +3%, avec notamment une accélération au 2 ème trimestre au cours duquel le Groupe a renoué avec une croissance organique à deux chiffres de +10%.

L'international (35% de l'activité) est demeuré un moteur de la croissance du Groupe avec 43,4 M€ de chiffre d'affaires réalisé hors de France au 1 er semestre, en croissance de +16% (+6% en organique).

Les deux activités de Visiativ ont contribué à la croissance du 1 er semestre 2023 : +9% pour l'activité SOFTWARE , avec une nouvelle forte progression des revenus abonnements SaaS (Software as a Service) de +85%, qui totalisent désormais 22% de l'activité SOFTWARE contre 13% un an plus tôt, et +15% pour l'activité CONSULTING , soutenue par les besoins croissants en innovation et en cybersécurité.

Les activités récurrentes représentent 66% du chiffre d'affaires total, portées par la dynamique de transformation des modèles vers l'abonnement, conformément aux ambitions stratégiques et au changement progressif du modèle de vente de Visiativ vers le SaaS.

L'ARR abonnement SaaS ( Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) à fin juin 2023 s'établissait à 33,1 M€, contre 19,4 M€ à fin juin 2022, soit une progression de +70%, et contre 27,4 M€ à fin décembre 2022, soit une progression séquentielle de +21%.

MARGE D'EBITDA SEMESTRIELLE DE 6,8% - UN GROUPE ET UN MODÈLE EN PHASE D'ALIGNEMENT EN VUE DU LANCEMENT DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

Au 1 er semestre 2023, l'EBITDA [3] s'est établi à 8,3 M€, en repli de -0,9 M€ par rapport au 1 er semestre 2022. Ce repli s'explique principalement par :

la hausse des charges de personnel (+12,7 M€) d'un semestre à l'autre sous l'effet des sociétés ayant rejoint le Groupe au cours des derniers mois, notamment à l'international (MB CAD, Braithwaite, Daxium, Absiskey), et de l'évolution du modèle d'intéressement de la force commerciale désormais basé sur les prises de commandes (bookings) ;

la hausse des achats et charges externes, consécutive aux investissements marketing engagés pour l'uniformisation des marques dans le cadre du développement à l'international (Royaume-Uni, Allemagne, Benelux, Suisse), et à l'intensification des investissements relatifs à la politique RSE et au programme All Visiativ, portant sur l'expérience collaborateur.

La marge d'EBITDA du Groupe s'est ainsi établie à 6,8%, contre 8,3% un an plus tôt qui constituait un niveau record pour un 1 er semestre. Pour rappel, compte tenu de la saisonnalité de l'activité de Visiativ, cette marge d'EBITDA semestrielle n'est pas représentative du niveau de rentabilité attendu sur la totalité de l'exercice (rappel : 11,0% de marge d'EBITDA sur l'exercice 2022).

En France, Visiativ enregistre une marge d'EBITDA de 7,0%, contre 7,2% au 1 er semestre 2022, sous l'effet de l'évolution du modèle d'intéressement de la force commerciale.

À l'international, la rentabilité s'établit à 6,5% de marge d'EBITDA contre 10,5% au 1 er semestre 2022, compte tenu des investissements marketing.

RÉSULTAT NET DE 3,4 M€ EN HAUSSE DE +183%

Après la prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation semestriel s'est établi à 3,0 M€, représentant une marge d'exploitation de 3,0%.

Le résultat financier s'établit à -2,1 M€ contre -1,2 M€ au 1 er semestre 2022, sous l'effet de l'accroissement de l'endettement financier, consécutif aux opérations de croissance externe réalisées et de l'augmentation des taux d'intérêts d'un semestre à l'autre. Afin de se prémunir d'une hausse des taux d'intérêt, un contrat de couverture a été souscrit dès janvier 2023 permettant ainsi de couvrir les intérêts de 50% de la dette à taux variable.

Visiativ a comptabilisé un produit net de cession de 3,1 M€, correspondant au partenariat conclu avec XEFI sur le transfert de 100% du capital de Visiativ Managed Services, gestionnaire d'infrastructure IT et d'hébergement, à la filiale datacenter NEXEREN de XEFI.

En conséquence, le résultat net part du groupe atteint 3,4 M€ au 1 er semestre 2023, contre 1,2 M€ un an plus tôt. Il intègre un impôt sur les bénéfices de 0,8 M€, contre 1,5 M€ au 1 er semestre 2022 du fait des investissements marketing réalisés à l'international.

24,7 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN JUIN 2023

Au 1 er semestre 2023, la capacité d'autofinancement s'élève à 7,4 M€, contre 9,9 M€ un an plus tôt.

La variation du besoin en fonds de roulement de 25,9 M€ est conforme à la saisonnalité de l'activité (20,5 M€ au 1 er semestre 2022), accentuée par l'apport des acquisitions réalisées au 2 nd semestre 2022, et un moindre recours à l'affacturage. Le cash-flow d'exploitation s'est ainsi contracté de -18,5 M€ au 1 er semestre 2023.

Les flux d'investissement sont de 7,6 M€, dont 4,5 M€ consacrés aux opérations de croissance externe et rachats de minoritaires, 6,2 M€ de CAPEX (dont 4,2 M€ de dépenses d'investissement R&D), minorés par les désinvestissements à hauteur de 3,0 M€.

Au cours du semestre écoulé, Visiativ a versé 5,0 M€ de dividendes au titre de l'exercice 2022 (rappel : dividende au titre de l'exercice 2021 détaché au 2 nd semestre l'an dernier) et a procédé à une augmentation de capital de 1,2 M€ consécutivement à la campagne 2023 du plan d'actionnariat salarié.

Au total, la variation de trésorerie s'est élevée à -33,2 M€ sur le semestre écoulé, contre -30,7 M€ au 1 er semestre 2022.

Au 30 juin 2023, la trésorerie disponible de Visiativ s'élevait à 24,7 M€ pour des emprunts et dettes financières de 108,2 M€, dont 28,6 M€ de Prêt Garanti par l'État (PGE).

À mi-2023, la dette financière nette [4] s'établissait à 83,5 M€ pour des capitaux propres portés à 73,7 M€, soit un ratio de gearing net [5] de 113%, qui constitue toujours un point haut à mi-année. Pour rappel, la dette bancaire de Visiativ a fait l'objet d'un refinancement fin 2022. De plus, l'obtention de nouveaux financements permet au Groupe d'allonger significativement la maturité moyenne de sa dette et de se doter des moyens supplémentaires pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe dans le cadre du nouveau plan stratégique. Fort de la génération de cash-flow traditionnelle au 2 nd semestre, Visiativ se fixe pour objectif d'afficher un gearing net 4 proche de 70% fin 2023.

PERSPECTIVES

Visiativ entend poursuivre au 2 nd semestre 2023 sa dynamique de croissance, portée notamment par l'accélération des abonnements SaaS, et ainsi accroître sa rentabilité, en bénéficiant d'une saisonnalité toujours plus favorable sur la seconde moitié de l'exercice.

Visiativ présentera le 20 septembre 2023 son nouveau plan stratégique, baptisé SHIFT5, et ses ambitions à plus long terme.

AGENDA FINANCIER

ÉVENEMENTS DATES Présentation du plan stratégique SHIFT5 Mercredi 20 septembre 2023 – 9h30 Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2023 Mardi 24 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Mercredi 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 Mardi 19 mars 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

[1] Déploiement de nouveaux programmes afin d'unifier l'expérience collaborateurs All Visiativ

[2] Croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés MB CAD (consolidée au 1 er avril 2022), Daxium et Braithwaite (consolidées au 1 er juillet 2022), Absiskey (consolidée au 1 er octobre 2022), de la sortie de VMS au 30 avril 2023 et à taux de change constants

[3] Résultat d'exploitation et dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

[4] Trésorerie disponible – Emprunts et dettes financières

[5] Ratio dette financière nette / capitaux propres consolidés

