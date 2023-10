Visiativ renforce son offre Manufacturing

(AOF) - Visiativ a annoncé l’acquisition de 1Life, spécialiste de la gestion de production pour les entreprises industrielles. La société a réalisé 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 50% en ventes de services de valeur ajoutée (Consulting) et 50% en logiciels sur des modèles récurrents, maintenance et/ou abonnement. Fort de l’expertise de ses 80 collaborateurs, 1Life, intégrateur de deux solutions ERP pour l’Industrie (Open-Prod et Cegid PMI) accompagne depuis plus de 10 ans, plus de 1000 clients TPE/PME/ETI industriels.

L'entreprise dispose de 7 implantations en France afin de maintenir une forte proximité clients.

L'acquisition de 60% du capital de 1Life, intégralement financée en numéraire, sera consolidée dans les comptes de Visiativ au quatrième trimestre 2023.

Ce rapprochement vient renforcer l'offre Manufacturing (processus de fabrication) et enrichir le portefeuille clients de Visiativ. Avec une base installée de près de 1 000 clients industriels, ce rapprochement favorisera la création de synergies commerciales et opérationnelles.

La finalisation de l'opération devrait intervenir au cours des prochaines semaines.

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.