VISIATIV : POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL : ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE MB CAD

Lyon, le 23 mai 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce ce jour l'acquisition de la société allemande MB CAD GmbH, distributeur et intégrateur historique et indépendant des logiciels SOLIDWORKS et 3DEXPERIENCE, basé dans le sud de l'Allemagne, en Bavière. Cette acquisition, qui consolide le développement international de Visiativ (27% de l'activité hors de France en 2021) déjà présent en Allemagne à travers son activité CONSULTING, permet au Groupe de doter ses activités SOFTWARE d'une première position outre-Rhin pour conquérir le marché des PME et ETI industrielles allemandes.

Créée en 1992 par Monika et Peter Blumenstock, MB CAD est un revendeur à valeur ajoutée (VAR) des logiciels SOLIDWORKS et de la plateforme 3DEXPERIENCE et constitue le seul acteur indépendant dans les pays germanophones.

MB CAD compte une trentaine de collaborateurs répartis sur les deux implantations de la société dans le sud de l'Allemagne : Bruckmühl, son siège social au sud de Münich, et Schwaig bei Nürnberg.

Outre ses prestations de conseil complètes et ses offres de formation de premier ordre, MB CAD a construit sa solide réputation sur le marché allemand à travers son excellence en matière de satisfaction clients. MB CAD a ainsi été récompensé à de nombreuses reprises par SOLIDWORKS, en recevant de nombreuses fois le prix « Highest Customer Satisfaction Europe » ainsi que le prix « Elite Club 190 » récompensant les taux les plus élevés en matière de renouvellement de maintenance.

Depuis 1992, MD CAD a accompagné plus de 2 000 entreprises, à la fois des clients grandes comptes ainsi que de nombreuses PME et ETI allemandes de tous types d'industries (automobile, robotique, équipements industriels, électronique, etc.).

MB CAD a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 M€ en 2021, accompagné d'une rentabilité conforme aux standards du secteur.

L'acquisition de 100% du capital de MB CAD, qui sera consolidée à compter du 1 er juin 2022, est financée intégralement en numéraire.

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, et Bertrand Sicot, Directeur général délégué, déclarent : « L'un et l'autre nous connaissons de longue date la société MB CAD et ses fondateurs, et nous avons pu mesurer au cours de ces nombreuses années combien nous partageons les mêmes valeurs et la même vision de notre métier au service de l'innovation des entreprises industrielles. Elles cimentent les bases du développement de nos activités SOFTWARE en Allemagne. Avec cette acquisition, Visiativ consolide ainsi son entrée sur le plus gros marché industriel européen bien connu pour la force de ses PME et ETI, les fameuses Mittelstand. »

Peter Blumenstock et Monika Blumenstock, associés fondateurs de MB CAD GmbH, commentent : « Nous remercions chaleureusement tous nos clients et l'équipe de MB CAD pour la relation commerciale exceptionnelle et le travail en commun au cours des 30 dernières années. Nous sommes heureux de passer le relais à Visiativ pour écrire le prochain chapitre du développement de la société. »

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

