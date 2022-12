VISIATIV : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AU 30 NOVEMBRE 2022

Lyon, le 5 décembre 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social au 30 novembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables 1 30 novembre 2022 4 521 778 5 992 909 5 931 224

1 après déduction des actions privées du droit de vote.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACT INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xmxvZJ1skpubmm9raspqb5NrZm1jyGCaaGiexJOeZsnGmGqRxpxiaMeaZnBommZm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77510-11-visiativ-actions-ddv-301122.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com