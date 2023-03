VISIATIV : FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS ANNUELS 2022 : CHIFFRE D'AFFAIRES +21% - EBITDA +29% - SUCCÈS DU PLAN STRATÉGIQUE CATALYST AVEC UN AN D'AVANCE

Croissance de +21% en 2022, dont +11% en organique [1] et +59% à l'international

EBITDA de 28,4 M€ en 2022, soit une marge d'EBITDA de 11,0%

EBITDA proforma [2] de 30,6 M€ avec les acquisitions de 2022

24,5 M€ de cash-flow d'exploitation et 58 M€ de trésorerie disponible à fin 2022

Lyon, le 21 mars 2023 – 17h45. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Fort d'une fin d'année dynamique, Visiativ a enregistré une croissance soutenue de son activité en 2022, en progression annuelle de +21% à 258,8 M€, marquant une nouvelle année de croissance organique 1 à deux chiffres sur l'ensemble des activités. L'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) des abonnements SaaS s'établit à 27,4 M€ à fin 2022, en forte progression de +37% (+23% en organique).

Porté par la solide performance des deux pôles d'activité SOFTWARE et CONSULTING, la forte croissance des activités à l'international (+59% de croissance dont +29% en organique) et le succès de l'intégration des dernières acquisitions, Visiativ enregistre un EBITDA annuel record de 28,4 M€, en progression de +29%. La marge d'EBITDA s'établit ainsi à 11,0% en 2022, contre 10,3% un an plus tôt.

Sur une base proforma 2 , en consolidant l'ensemble des acquisitions de l'année sur la totalité de l'exercice, l'EBITDA proforma s'élève à 30,6 M€, permettant à Visiativ d'atteindre dès 2022, avec un an d'avance, l'objectif de 30 M€ fixé initialement pour 2023 dans le cadre du plan CATALYST.

Données en M€ - Données auditées a

Normes comptables françaises 2021

(12mois) 2022

(12 mois) Variation Chiffre d'affaires 214,4 258,8 +21% EBITDA b 22,1 28,4 +29% % Marge d'EBITDA 10,3% 11,0% Résultat d'exploitation 15,0 19,0 +27% % Marge d'exploitation 7,0% 7,3% Résultat net part du groupe 9,7 11,1 +14%

a Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 20 mars 2023. Les procédures d'audit des comptes annuels ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission

b Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

À l'issue de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 258,8 M€, en croissance de +21% par rapport à l'an dernier. A périmètre et taux de change constants, la progression s'est établie à +11%, marquant ainsi une nouvelle année de croissance organique 2 à deux chiffres sur l'ensemble des activités.

L'activité SOFTWARE a réalisé un chiffre d'affaires de 168,6 M€, en progression annuelle de +19% dont +11% en organique. Les activités récurrentes (contrats pluriannuels, maintenance logicielle et abonnements SaaS) ont crû de +22% sur l'exercice (+12% à périmètre et change constants), et représentent 67% du chiffre d'affaires annuel. Les abonnements SaaS ont fortement progressé sur l'année : l'ARR (Annual Recurring Revenue - Revenu Annuel Récurrent) s'établit à 27,4 M€ au 31 décembre 2022, en croissance de +37% (+23% en organique).

L'activité CONSULTING a enregistré une croissance soutenue de +24% en 2022 (+12% en organique) sur tous les métiers, avec la signature de 78 nouveaux diagnostics digitaux en 2022, contre 44 en 2021.

Comme les années précédentes, 2022 concrétise une croissance dynamique à l'international, avec un chiffre d'affaires hors de France qui progresse de +59% sur l'année, dont +29% à titre organique. L'international représentait 36% de l'activité en 2022, contre 27% un an plus tôt.

PROGRESSION DE +29% DE L'EBITDA, À 28,4 M€, SOIT 11,0% DE MARGE D'EBITDA

En 2022, Visiativ a enregistré un EBITDA [3] de 28,4 M€, en hausse de +29% sur un an. Visiativ signe une nouvelle rentabilité record, avec une marge d'EBITDA de 11,0% contre 10,3% en 2021.

La hausse des charges de personnel a été maîtrisée (+18%), notamment liée aux effets de périmètre et au développement de l'activité aux États-Unis. Les autres charges d'exploitation ont crû de +41%, du fait des effets de périmètre et de la hausse des frais de déplacement et des dépenses marketing, non normatifs en 2021 en raison du contexte sanitaire.

En France, Visiativ enregistre une marge d'EBITDA stable de 9,9% (contre 9,9% en 2021 et 7,5% en 2020).

À l'international, la rentabilité est plus élevée avec une marge d'EBITDA qui atteint 12,8% contre 11,2% un an plus tôt, portée par la forte progression de l'activité.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation s'est établi à 19,0 M€, en hausse de +27% par rapport à 2021, représentant une marge d'exploitation de 7,3% (vs. 7,0%).

Le résultat financier s'est élevé à -3,2 M€ contre -2,1 M€ en 2021, constitué pour l'essentiel des charges d'intérêts (2,9 M€).

Le résultat net part du groupe s'est établi à 11,1 M€, en progression de +14%, représentant une marge nette annuelle de 4,3%. Il intègre un impôt sur les bénéfices de 3,5 M€, contre 2,0 M€ un an plus tôt, sous l'effet de la forte croissance des résultats des filiales internationales.

Au regard de cette solide performance, le Conseil d'administration du 20 mars 2023 a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 25 mai 2023, le versement d'un dividende de 1,10 € par action en numéraire au titre de l'exercice 2022.

24,5 M€ DE CASH-FLOW D'EXPLOITATION ET 58 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN 2022

En 2022, la capacité d'autofinancement s'est élevée à +27,2 M€, contre +24,0 M€ un an plus tôt.

Après une variation maitrisée du besoin en fonds de roulement (-2,7 M€), Visiativ enregistre un cash-flow d'exploitation de +24,5 M€ en 2022.

Les flux d'investissement ont totalisé -34,2 M€, dont -23,6 M€ consacrés aux opérations de croissance externe (acquisitions de MB CAD, Daxium, Braithwaite, Absiskey et de la filiale brésilienne d'ABGI), -8,4 M€ de CAPEX R&D (dépenses d'investissement) et -2,5 M€ d'investissements divers.

Les flux de financement se sont établis à +5,0 M€ en 2022, avec +6,1 M€ d'émission nette d'emprunts, +1,0 M€ d'augmentation de capital, et -2,1 M€ de versement de dividende au titre de l'exercice 2021.

Au total, la variation de trésorerie s'est élevée à -10,8 M€ sur l'exercice 2022, contre +3,5 M€ en 2021.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible de Visiativ s'élevait à 57,9 M€ pour des emprunts et dettes financières de 107,8 M€, dont 33,5 M€ de Prêt Garanti par l'État (PGE) qui fait l'objet d'un remboursement linéaire sur quatre ans depuis le mois de mai 2022.

En octobre 2022, Visiativ a conclu de nouveaux financements d'un montant total de 115 M€ [4] , dont un nouvel emprunt senior (crédit CAPEX) d'un montant maximum de 70 M€ (50 M€ non tirés) pour accompagner son prochain plan stratégique, tout en allongeant significativement la maturité moyenne de sa dette.

À fin 2022, la dette financière nette [5] s'élevait à 49,9 M€ pour des capitaux propres portés à 74,3 M€, soit un ratio de gearing net de 67%.

PROGRESSION EN 2022 SUR LES 4 AXES DE LA POLITIQUE RSE

L'exercice 2022 a également permis de concrétiser les nouvelles avancées de Visiativ en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) sur les 4 axes de sa politique (Responsabilité auprès de l'ensemble des parties prenantes, Expérience collaborateur, Empreinte sociétale & Ecosystème, et Empreinte environnementale), en ligne avec les objectifs extra-financiers « SMART » à horizon 2023 du plan CATALYST.

Sur ces 4 piliers, des axes de progrès ont notamment fait l'objet d'une attention particulière en 2022 :

Diminution de l'empreinte carbone sur les scopes 1, 2 et 3 : -2% de réduction des émissions GES par collaborateur par rapport à 2019 contre -5% attendus dans le cadre du plan stratégique pour 2022.

Egalité Femmes - Hommes en faisant progresser la représentation des femmes dans l'effectif total : 32% de femmes au sein des effectifs au 31 décembre 2022, conforme au plan stratégique pour 2022.

Promotion de l'inclusion des personnes en situation de handicap , en augmentant le nombre de salariés en situation de handicap : 21 collaborateurs RQTH au 31 décembre 2022 contre 15 prévus dans le cadre du plan stratégique pour 2022.

Accroissement de la part d'alternants , talents de demain, au sein des effectifs : 8% des effectifs à fin 2022 contre 6% prévus dans le cadre du plan stratégique pour 2022.

Visiativ a également décidé de lier ses nouveaux financements à sa performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance), et pourra ainsi bénéficier d'un bonus sur la marge applicable à l'ensemble de ces nouvelles lignes de financement, en fonction d'objectifs fixés.

À l'issue de la campagne Gaïa Research 2022, Visiativ s'est classé à la 62 ème position sur 384 entreprises notées (+10 places vs. 2021) avec une note générale de 71/100, et dans le Top10 des sociétés du secteur Technologies de l'information (66 entreprises). Visiativ a accédé en 2022 à la catégorie Or établie par l'agence de notation extra-financière.

PERSPECTIVES

Avec 30,6 M€ d'EBITDA sur une base proforma [6] , l'exercice 2022 a ainsi permis d'atteindre, avec un an d'avance, l'objectif d'EBITDA fixé début 2020 lors du lancement du plan CATALYST et ainsi concrétiser une nouvelle étape en matière de performance financière.

Dans un environnement économique incertain, Visiativ aborde l'exercice 2023 avec confiance en se fixant pour objectif de consolider les piliers de son développement qui ont bâti son succès en 2022 :

Renforcer sa proposition de valeur autour de sa Visiativ Innovation Platform ;

Consolider sa plateforme technologique Visiativ Agora ;

Poursuivre sa dynamique de croissance à l'international ;

Développer son modèle d'abonnements en s'appuyant sur la récurrence de ses activités ;

Accélérer sa croissance en réalisant de nouvelles acquisitions relutives.

Visiativ présentera au mois de septembre 2023 ses nouvelles ambitions à plus long terme et son nouveau plan stratégique.

AGENDA FINANCIER

ÉVENEMENTS DATES Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2023 Mardi 25 avril 2023 Assemblée générale Jeudi 25 mai 2023 Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 2023 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats 1 er semestre 2023 Mardi 19 septembre 2023 Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2023 Mardi 24 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Mercredi 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 Mardi 19 mars 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 23 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACT INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] croissance à périmètre constant, retraité de l'impact de la consolidation des sociétés Absiskey (consolidée au 1 er octobre 2022), Daxium et Braithwaite (consolidées au 1 er juillet 2022), MB CAD (consolidée au 1 er avril 2022), la filiale brésilienne d'ABGI (consolidée depuis le 1 er janvier 2022), Ma-Sauvegarde et IFTC (consolidées au 1 er juillet 2021), AJ Solutions (consolidée au 1 er avril 2021), et taux de change constants.

[2] en consolidant les sociétés Absiskey, Daxium, Braithwaite, MB CAD et la filiale brésilienne d'ABGI sur la totalité de l'exercice 2022.

[3] Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements sur immobilisations

[4] lire le communiqué de presse du 13 octobre 2022

[5] Trésorerie disponible – Emprunts et dettes financières

[6] en consolidant les sociétés Absiskey, Daxium, Braithwaite, MB CAD et la filiale brésilienne d'ABGI sur la totalité de l'exercice 2022.

