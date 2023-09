Visiativ: EBITDA en recul de 10% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Visiativ publie un résultat net part du groupe en progression de 183% à 3,4 millions d'euros pour le premier semestre 2023, sous l'effet d'un produit net de cession, tandis que son EBITDA a diminué de 10% à 8,3 millions.



La société explique ce recul par l'adaptation de l'intéressement de la force commerciale aux nouveaux modèles de vente, son programme All Visiativ et des investissements marketing à l'international relatifs à l'uniformisation des marques des filiales.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 11% à 122,6 millions d'euros (+3% à périmètre et taux de change constants, 'avec une forte progression du chiffre d'affaires abonnements SaaS de +85% (+64% en organique) et une activité soutenue de l'activité Consulting'.



Visiativ entend 'poursuivre au second semestre 2023 sa dynamique de croissance, portée notamment par l'accélération des abonnements SaaS, et ainsi accroître sa rentabilité, en bénéficiant d'une saisonnalité toujours plus favorable sur la seconde moitié de l'exercice'.