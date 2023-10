Visiativ: annonce l'acquisition de 1Life information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 18:24

(CercleFinance.com) - Visiativ annonce l'acquisition de 1Life, spécialiste de la gestion de production pour les entreprises industrielles.



1Life accompagne depuis plus de 10 ans, plus de 1000 clients TPE/PME/ETI industriels. L'entreprise dispose de 7 implantations en France et a réalisé 10 ME de chiffre d'affaires en 2022, dont 50% en ventes de services de valeur ajoutée (CONSULTING) et 50% en logiciels (SOFTWARE) sur des modèles récurrents, maintenance et/ou abonnement.



Selon Visiativ, ce rapprochement favorisera la création de synergies commerciales et opérationnelles.



' Nous sommes enthousiastes à l'idée d'engager les équipes 1Life au projet Visiativ. Cette dynamique nous offre l'opportunité d'enrichir notre gamme de solutions et de consolider notre rôle en tant qu'acteur majeur de la transformation numérique des entreprises industrielles', a commenté Laurent Fiard, président-directeur général de Visiativ.



La finalisation (closing) de l'opération devrait intervenir au cours des prochaines semaines.



L'acquisition de 60% du capital de 1Life, intégralement financée en numéraire, sera consolidée dans les comptes de Visiativ au 4ème trimestre 2023.