VISIATIV : AGENDA FINANCIER POUR L'EXERCICE 2024

Lyon, le 8 janvier 2024 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce son agenda financier au titre de l'exercice 2024.

ÉVENEMENTS DATES Chiffre d'affaires annuel 2023 Mercredi 24 janvier 2024 Résultats annuels 2023 Mardi 19 mars 2024 Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2024 Mercredi 24 avril 2024 Assemblée générale Mardi 21 mai 2024 Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 2024 Mercredi 24 juillet 2024 Résultats 1 er semestre 2024 Lundi 23 septembre 2024 Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2024 Jeudi 24 octobre 2024 Chiffre d'affaires annuel 2024 Lundi 27 janvier 2025 Résultats annuels 2024 Lundi 24 mars 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

