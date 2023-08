VISIATIV : ACQUISITION DU LOGICIEL TECHFORM CPQ - VISIATIV RENFORCE SA PROPOSITION DE VALEUR EN INTEGRANT UNE SOLUTION DE CONFIGURATION, TARIFICATION ET DEVIS (CPQ)

Lyon, le 7 aout 2023 – 8h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce avoir été choisi par le Tribunal de Commerce de Toulouse pour reprendre l'intégralité des actifs et l'ensemble des employés de la société Techform, éditeur de logiciels pure-player de configuration technique et commercial. Cette acquisition permet de renforcer la Visiativ Innovation Platform proposée aux PME et ETI industrielles.

Créée en 2000 par son dirigeant fondateur Charles Bensoussan, la société Techform s'est imposée dans le développement de solutions de chiffrages et de configurations techniques dédiées aux produits complexes.

Techform CPQ (Configure, Price, Quote), le logiciel principal de Techform répond aux problématiques des PME industrielles françaises, cœur de cible de Visitai. Cette nouvelle composante, brevetée et labellisée BPI France vient enrichir la solution métier Vente et Marketing de la Visiativ Innovation Platform. De plus, la connexion d'un outil de CPQ avec les solutions de PIM et PLM Visiativ vont assurer la cohérence des données et l'alignement de la conception à la vente du produit. Cela conduit à une offre commerciale élargie et à une expérience client améliorée, avec la visualisation 3D en temps réels des produits configurés.

La forte complémentarité des portefeuilles clients respectifs de Techform et de Visiativ, va contribuer à la réalisation d'importantes synergies commerciales.

Basée à Labège (région toulousaine), l'entreprise compte 35 collaborateurs et accompagne au quotidien une centaine de clients et plus de 24 000 utilisateurs.

Cette reprise est bien accueillie par les salariés et les clients de Techform, rassurés par la solidité de Visiativ.

L'acquisition des actifs de Techform, dont l'activité sera consolidée au cours du deuxième semestre 2023, est financée intégralement en numéraire.

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ déclare : « Les expertises reconnues de Techform vont nous permettre de renforcer la pertinence de notre Visiativ Innovation Platform et le continuum numérique de la conception à la fabrication, en passant par la configuration des commandes ; nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Techformau sein de Visiativ et de pouvoir proposer les solutions Techform CPQ à tous nos clients PME/ETI. »

Charles Bensoussan, dirigeant fondateur de Techform, commente : « Je suis très heureux que le Tribunal ait choisi Visiativ pour reprendre toutes les équipes de Techform et permettre de continuer à servir en proximité nos clients, tout en développant l'utilisation de nos logiciels. »

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises avec notre Visiativ Innovation Platform. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 23 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

