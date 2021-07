Visiativ : "Acquisition de Ma Sauvegarde"

Acquisition d'un éditeur de logiciels SaaS



Visiativ annonce l'acquisition de la société Ma Sauvegarde, éditeur d'une solution de sauvegarde en temps réel des données d'entreprises à destination des TPE et PME.



Société créée en 2010 par Hervé Favre, Ma Sauvegarde commercialise sa technologie de sauvegarde et de restauration des données auprès de plus de 3000 clients. Fort de 12 collaborateurs, la société réalise près d'un million d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de +30 par an au cours des 3 dernières années.



Le montant de l'opération n'a pas été divulgué et l'opération a été réalisée auprès de son président et fondateur.



Nous accueillons favorablement l'acquisition de ce petit éditeur de logiciels par le Groupe qui vient ainsi renforcer l'offre technologique du Groupe avec une nouvelle solution SaaS déjà bien établie sur son marché.





Recommandation



Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort inchangé à 25,00 € et notre recommandation reste à Achat.