VISIATIV : ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ EBM EN AUTRICHE : VISIATIV RENFORCE SES POSITIONS SUR LA RÉGION DACH

Lyon, le 31 juillet 2023 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce ce jour l'acquisition de la société autrichienne EBM GmbH, distributeur et intégrateur historique des solutions CATIA et SOLIDWORKS de Dassault Systèmes. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de déploiement de Visiativ à l'international (36% de l'activité hors France en 2022). L'acquisition d'EBM renforce notamment la présence du Groupe dans la région DACH (Allemagne - Autriche - Suisse) un peu plus d'un an après le rapprochement opéré avec la société MB CAD en Allemagne, sur le plus gros marché industriel européen.

Créé en 1994 par son dirigeant fondateur Günther Müller, EBM est un revendeur à valeur ajoutée (VAR) des logiciels CATIA et SOLIDWORKS.

EBM compte 24 collaborateurs répartis sur les quatre implantations de la société en Autriche : Vienne, Bad Bleiberg, Traun et Melk.

Historiquement intégrateur CATIA, EBM est présent sur le marché autrichien depuis 29 ans et est récemment devenu intégrateur SOLIDWORKS. La société bénéficie d'une solide expertise technique (91 certifications Dassault Systèmes).

EBM a su bâtir une relation de confiance avec environ 400 clients, principalement des PME et ETI autrichiennes des secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des équipements industriels ou techniques.

EBM a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 M€ en 2022, dont 60% à caractère récurrent.

L'acquisition de 90% du capital d'EBM, qui sera consolidée à compter du 1 er juillet 2023, est financée intégralement en numéraire.

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ déclare : « EBM va renforcer notre présence sur la région DACH, et plus particulièrement en Autriche, avec une équipe motivée et experte autour de la 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes en langue maternelle allemande, pour mieux servir nos clients en Autriche, en Allemagne et en Suisse, tout en mutualisant nos ressources commerciales et marketing.

L'acquisition de EBM va nous permettre de disposer immédiatement de l'infrastructure pour développer notre savoir-faire marketing et commercial autour des offres SOLIDWORKS, ainsi que de notre Visiativ Innovation Platform. »

Günther Müller, dirigeant fondateur d'EBM, commente : « Nos positions historiques et l'expertise reconnue d'EBM vont permettre à Visiativ de consolider ses positions sur la région DACH, et offrir de nouveaux services à forte valeur ajoutée sur ce territoire. Je suis très heureux de m'associer à Visiativ pour écrire le prochain chapitre de son développement, et continuer à servir en proximité nos clients. »

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises avec notre Visiativ Innovation Platform. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 23 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 259 M€ en 2022. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse) Visiativ compte plus de 1 400 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

