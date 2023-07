Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Visiativ: acquisition de EBM en Autriche information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 18:15

(CercleFinance.com) - Visiativ annonce ce jour l'acquisition de la société autrichienne EBM GmbH (6,1 ME de CA en 2022 avec 24 salariés), un distributeur et intégrateur historique des solutions CATIA et SOLIDWORKS de Dassault Systèmes.



Cette acquisition va renforcer la présence de Visiativ dans la région DACH (Allemagne - Autriche - Suisse) un peu plus d'un an après le rapprochement opéré avec la société MB CAD en Allemagne.



'L'acquisition de EBM va nous permettre de disposer immédiatement de l'infrastructure pour développer notre savoir-faire marketing et commercial autour des offres SOLIDWORKS, ainsi que de notre Visiativ Innovation Platform', a commenté Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ.



L'acquisition de 90% du capital d'EBM, qui sera consolidée à compter du 1er juillet 2023, est financée intégralement en numéraire, précise Visiativ.