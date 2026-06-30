Vishay Intertechnology recule après une cession d'actions de 750 millions de dollars

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30 juin - ** Les actions de Vishay Intertechnology ( VSH.N ), fabricant de semi-conducteurs et de composants, ont reculé de 8,2 % mardi avant l'ouverture, à 51,65 dollars, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 750 millions de dollars ** Lundi en fin de journée, VSH a vendu 15 millions d’actions de à 50 dollars, soit une décote de 11,2 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société utilisera le produit net de l'émission pour financer sa croissance et ses besoins généraux, notamment pour réduire ses emprunts au titre de sa ligne de crédit

** JP Morgan est le chef de file de l’opération; Needham, Oppenheimer, Raymond James, TD Cowen et Truist en sont également les chefs de file ** VSH, dont le siège social est situé à Malvern, en Pennsylvanie, comptait environ 124 millions d’actions en circulation au 4 avril, selon le prospectus

** Depuis le début de l’année, l’action VSH a progressé de 288 %

** La note moyenne attribuée par les trois analystes couvrant le titre est "conserver"; deux objectifs de cours sont avancés, à 28 et 40 dollars, selon les données de LSEG