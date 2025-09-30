Visa teste l'utilisation de stablecoins pour les paiements internationaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Visa V.N , la plus grande société de traitement des paiements au monde, annonce qu'elle va commencer à tester un nouveau moyen pour les entreprises de financer les paiements internationaux à l'aide de stablecoins

** Les stablecoins sont des jetons numériques conçus pour conserver une valeur constante et souvent soutenus par des actifs traditionnels tels que le dollar américain ou les bons du Trésor

** "La loi Genius a tout changé. Elle a rendu les choses beaucoup plus légitimes. Avant cette clarté réglementaire, toutes les grandes institutions étaient en quelque sorte sur la corde raide", déclare Mark Nelsen, chef de produit, CMS, chez Visa

** 31 des 39 analystes évaluent l'action à l'achat ou à un niveau supérieur et huit la maintiennent; leur estimation médiane est de 400 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action V a progressé de 7,6 % depuis le début de l'année