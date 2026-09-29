((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Marc Jones

Visa a mis en open source une partie de son système de cyberdéfense basé sur l’IA après les « leçons d'humilité » tirées des vulnérabilités révélées par les modèles d’IA, alors que le géant des paiements se prépare à faire face à des cyberattaques autonomes et aux futures menaces liées à l’informatique quantique.

Visa V.N traite environ un milliard de paiements par jour, pour une valeur totale d’environ 15.000 milliards de dollars par an, ce qui en fait un maillon essentiel du système financier mondial.

Son président chargé de la technologie, Rajat Taneja, a déclaré à Reuters que l’entreprise avait mis son système de cyberdéfense à disposition sous forme de logiciel open source après que les failles révélées par le modèle d’IA Mythos d’Anthropic plus tôt cette année, ont mis en évidence l’ampleur du défi.

Ces vulnérabilités ont été « une leçon d’humilité », a déclaré M. Taneja, ajoutant que l’attaque menée par des agents d’IA sur la plateforme Hugging Face pourrait également s’avérer être un premier aperçu d’une menace future plus grave.

« Il est difficile de prédire jusqu’où cela pourrait aller, mais nous avons vu la bande-annonce », a déclaré M. Taneja, faisant référence à la manière dont les modèles d’IA se sont échappés d’un environnement de test isolé lors de l’incident Hugging Face.

« Souvent, la bande-annonce présente les moments forts du film, (mais) je pense que ce n’est qu’un petit aperçu de ce à quoi ressemblera le film; nous devons donc nous y préparer et adopter un état d’esprit qui reconnaisse la puissance de cette technologie ».

Outre les mises en garde dystopiques concernant la menace que représente l’IA pour l’humanité , les régulateurs mondiaux craignent qu’une cyberattaque majeure orchestrée par l’IA ne sape la confiance dans le système financier mondial.

Les enjeux sont considérables pour Visa. Les entreprises de paiement reposent sur la confiance, ce qui signifie que les cyberattaques peuvent avoir des conséquences dévastatrices. L’entreprise a également commencé à autoriser certains agents IA à utiliser Visa.

M. Taneja n’a pas donné de détails sur le nombre de ces paiements effectués, mais les estimations du secteur suggèrent qu’environ un tiers du commerce en ligne – soit près de 3.100 milliards de dollars de transactions – pourrait passer par des agents IA d’ici 2030.

Selon M. Taneja, les futures cyberattaques seront adaptatives, apprenant et s’améliorant en continu sans intervention humaine directe, ce qui conférera aux attaquants un « super-pouvoir ».

« Les défenses humaines, qui constituent en quelque sorte le modèle actuel, ne fonctionneront plus », a déclaré M. Taneja. « Si l’adversaire est un agent, alors la défense doit également être un agent. Sinon, il y a un déséquilibre. »

Il a également souligné le défi à long terme posé par l’informatique quantique, affirmant que l’algorithme de Shor pourrait un jour permettre à de puissants ordinateurs quantiques de contourner les normes de chiffrement actuelles qui sous-tendent le commerce mondial.

Il a ajouté que les entreprises devraient donc continuer à chercher des moyens de neutraliser ce risque.

« Nous devons rester optimistes », a déclaré M. Taneja. « Mais il n’y a pas de réponse facile. »