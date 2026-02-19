Visa rachète Prisma et Newpay pour renforcer sa présence en Argentine
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 16:57
L'objectif affiché est de stimuler l'adoption des paiements numériques en Argentine en déployant des technologies avancées telles que la tokenisation, l'authentification biométrique et des outils de gestion intelligente des risques. "Nous voyons d'importantes opportunités pour moderniser les capacités et les infrastructures à travers le pays", a déclaré Gabriela Renaudo, directrice générale de Visa pour l'Argentine et le Cône Sud (la zone la plus australe de l'Amérique du Sud).
Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés. La finalisation de l'acquisition est prévue au premier trimestre 2026. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large d'investissements de Visa dans les marchés émergents, où la numérisation des paiements continue de progresser rapidement.
Valeurs associées
|317,210 USD
|NYSE
|-0,97%
