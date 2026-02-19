Visa rachète les sociétés de paiement Prisma et Newpay pour renforcer sa présence en Argentine

Le géant de la carte Visa V.N a déclaré jeudi qu'il achèterait les plateformes de paiement Prisma et Newpay à la société de capital-investissement Advent International, renforçant ainsi sa présence en Argentine.

L'accord associe le réseau mondial de paiements de Visa à une plateforme locale d'envergure, ce qui donne à la société une base plus solide pour soutenir l'utilisation des paiements numériques et moderniser l'infrastructure dans toute l'Argentine.

Elle accélérera l'adoption de technologies telles que la tokenisation, l'authentification biométrique et les outils intelligents de gestion des risques pour les consommateurs et les entreprises dans toute l'Argentine, a déclaré Visa.

Prisma, créée en 2014 par la fusion de Visa Argentina et de Banelco, est l'une des plus grandes plateformes d'émission de cartes en Argentine et traite plus de six milliards de transactions par an pour les principales banques du pays.

Advent a acheté une participation majoritaire dans Prisma Medios de Pago à un groupe de 14 banques argentines et à Visa International en 2019, évaluant la société à 1,42 milliard de dollars.

La vente a été mandatée dans le cadre des efforts du président de l'époque, Mauricio Macri, pour ouvrir le secteur des paiements de l'Argentine à une plus grande concurrence.

Advent a racheté la participation restante dans Prisma en 2022. Sous l'égide d'Advent, l'entreprise a été scindée en trois plateformes: Prisma, Newpay et Payway.

Newpay fournit des infrastructures de paiement et d'accès aux espèces en Argentine. Elle fournit également des services de paiement électronique de factures et est un opérateur de guichets automatiques dans le pays.

Les conditions de l'acquisition de Prisma et de Newpay par Visa n'ont pas été divulguées. L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026. Advent conservera la propriété de l'acquéreur de commerçants Payway.