Visa: rachat de Featurespace dans la détection des fraudes

(CercleFinance.com) - Visa a annoncé jeudi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Featurespace, un spécialiste de la prévention et de la détection en temps réel de la fraude transactionnelle grâce à l'IA.



Le géant américain du paiement explique que le rachat de Featurespace, une société créée en 2008 par des ingénieurs issus de l'Université de Cambridge, va lui permettre de renforcer ses outils de protection contre les fraudes et de pointage des risques.



La transaction, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée dans le courant de l'exercice 2024/2025 de Visa, qui démarrera à la fin du mois de septembre.



Featurespace dit actuellement revendique quelque 80 principaux clients de la trempe de HSBC, NatWest, Worldpay, Danske Bank ou encore Edenred, avec des effectifs qui dépassaient 400 personnes réparties sur six bureaux.





