Visa: nomme un nouveau président des services VAS

(CercleFinance.com) - Visa a annoncé la nomination d'Andrew Torre au poste de président des services à valeur ajoutée (VAS).



Andrew Torre remplacera Antony Cahill, qui a récemment été nommé président régional et chef de la direction des opérations européennes de Visa. Il rejoindra l'équipe de direction mondiale du groupe. Il sera basé à San Francisco et assumera ce rôle avec effet immédiat.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Andrew Torre sera responsable de la conception, du développement et de la livraison du portefeuille de produits et de solutions SVA de Visa. L'activité VAS de Visa a enregistré une croissance annualisée de ses revenus de 20% depuis 2021.



Depuis 2018, Andrew Torre est président régional de Visa pour l'Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique (CEMEA).





