Visa lance un programme pour accompagner le commerce agentique
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 11:00
Lancé en premier en Europe, y compris au Royaume-Uni, ce programme s'inscrit dans la continuité de Visa Intelligent Commerce, le cadre stratégique visant à permettre des expériences commerciales fiables, pilotées par l'IA et déployées à grande échelle.
Dans sa première phase, Visa Agentic Ready se concentre sur la préparation des émetteurs, en leur proposant un parcours structuré pour tester et valider les transactions initiées par des agents.
Ces travaux seront menés en étroite collaboration avec Visa et des commerçants sélectionnés afin d'explorer la manière dont ces transactions pourraient fonctionner de façon sécurisée et à grande échelle dans des environnements de production contrôlés.
Grâce à ce programme, les établissements émetteurs participants pourront acquérir une expérience concrète de la manière dont les plateformes de commerce agentique peuvent initier et finaliser des transactions en toute sécurité pour le compte des consommateurs, tout en préservant la confiance, le contrôle et les protections qui constituent le socle du réseau Visa.
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