Visa ferme son unité américaine de services bancaires ouverts alors que la lutte pour les données s'intensifie, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le processeur de paiements Visa V.N a fermé son activité de banque ouverte aux États-Unis, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Cette activité permet aux fintechs d'accéder plus facilement aux données bancaires des clients, ce qui les aide à proposer des inscriptions et des transferts d'argent plus fluides.

Les différends entre les banques et les fintechs sur l'accès aux données des clients ont alimenté l'incertitude dans le secteur.

Selon un rapport de Bloomberg publié en juillet, JPMorgan Chase JPM.N a informé les fintechs qu'elles devraient payer des frais potentiellement élevés pour accéder à ses données clients. Le directeur général de PNC Financial PNC.N , Bill Demchak, a également déclaré que sa banque envisageait une telle démarche.

Les banques affirment que ces frais sont nécessaires pour couvrir les coûts de sauvegarde et de livraison des données des clients, tandis que les fintechs soutiennent que les banques ne devraient pas être autorisées à facturer des données qui appartiennent aux clients, et que ces frais porteraient un coup à leur activité.

Jeudi, le Bureau américain de protection financière des consommateurs a donné le coup d'envoi d'une réécriture de ses réglementations régissant le contrôle des consommateurs sur le partage de leurs données personnelles entre les banques et les fintechs.

Visa n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport de Bloomberg.