 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 982,50
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Visa ferme son unité américaine de services bancaires ouverts alors que la lutte pour les données s'intensifie, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le processeur de paiements Visa V.N a fermé son activité de banque ouverte aux États-Unis, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Cette activité permet aux fintechs d'accéder plus facilement aux données bancaires des clients, ce qui les aide à proposer des inscriptions et des transferts d'argent plus fluides.

Les différends entre les banques et les fintechs sur l'accès aux données des clients ont alimenté l'incertitude dans le secteur.

Selon un rapport de Bloomberg publié en juillet, JPMorgan Chase JPM.N a informé les fintechs qu'elles devraient payer des frais potentiellement élevés pour accéder à ses données clients. Le directeur général de PNC Financial PNC.N , Bill Demchak, a également déclaré que sa banque envisageait une telle démarche.

Les banques affirment que ces frais sont nécessaires pour couvrir les coûts de sauvegarde et de livraison des données des clients, tandis que les fintechs soutiennent que les banques ne devraient pas être autorisées à facturer des données qui appartiennent aux clients, et que ces frais porteraient un coup à leur activité.

Jeudi, le Bureau américain de protection financière des consommateurs a donné le coup d'envoi d'une réécriture de ses réglementations régissant le contrôle des consommateurs sur le partage de leurs données personnelles entre les banques et les fintechs.

Visa n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport de Bloomberg.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
296,693 USD NYSE +1,81%
PNC FINL SER
201,272 USD NYSE +3,76%
VISA RG-A
349,230 USD NYSE +1,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank