Visa explore le règlement en stablecoin avec Brale

Visa annonce une collaboration avec Brale pour évaluer le règlement institutionnel basé sur le stablecoin SBC, adossé au dollar américain, sur le réseau blockchain Canton.

L'objectif est d'examiner comment une infrastructure blockchain préservant la confidentialité peut permettre des règlements plus rapides et programmables, tout en maintenant le contrôle de la visibilité des données sensibles de transaction.

Visa, qui autorise déjà le règlement en stablecoins depuis 2021 pour certaines obligations VisaNet, poursuit ainsi l'extension de ses capacités dans ce domaine.

Le groupe prévoit d'étudier l'intégration de SBC comme option supplémentaire de règlement institutionnel. Nativement pris en charge par le réseau Canton, SBC permettra de tester des cas d'usage réels de paiements institutionnels dans un environnement conciliant confidentialité, conformité et interopérabilité.

À mesure que l'adoption des stablecoins se développe, les institutions financières évaluent comment elles peuvent utiliser le règlement basé sur la blockchain tout en respectant des exigences strictes en matière de confidentialité et de conformité.

Contrairement à de nombreux réseaux blockchain publics, Canton est conçu pour permettre aux participants de transmettre sur une infrastructure partagée tout en limitant la visibilité des informations sensibles sur les transactions.

" Le règlement des stablecoins a montré comment l'infrastructure blockchain peut améliorer la rapidité et l'efficacité du mouvement de l'argent ", a déclaré Cuy Sheffield, responsable de la crypto, chez Visa.

" Grâce à notre travail avec Brale, nous explorons comment la SBC sur le Canton Network peut soutenir des cas d'utilisation de règlement institutionnel nécessitant à la fois des contrôles de programmabilité et de confidentialité. Cette collaboration nous aide à évaluer ce qu'il faut pour intégrer ces capacités dans des environnements de production. "