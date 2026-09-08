Visa développe une nouvelle approche du crédit onchain

Visa annonce que sa nouvelle approche du crédit onchain vise à faciliter l'accès au fonds de roulement pour les programmes de cartes liées aux stablecoins et les fintechs.

La solution combine les données de règlement VisaNet avec les infrastructures de prêt blockchain afin d'aider les prêteurs à mieux évaluer les besoins et opportunités de financement.

Depuis 2020, plus de 694 MdsUSD de prêts en stablecoins ont été accordés via des protocoles de prêt onchain, selon le Visa Onchain Analytics Dashboard.

Visa cherche ainsi à étendre l'utilisation du crédit onchain, aujourd'hui largement concentré sur les marchés crypto, aux entreprises et aux paiements du quotidien.

"Les stablecoins ne changent pas seulement la façon dont l'argent circule, ils créent aussi des opportunités pour repenser l'infrastructure financière qui soutient les paiements", a déclaré Rubail Birwadker, responsable mondial des produits de croissance et des partenariats chez Visa.

"Nous voyons comment les données de paiement fiables et les technologies onchain peuvent fonctionner ensemble pour débloquer de nouvelles formes de liquidité, aidant les entreprises à accéder au capital de manière plus transparente, programmable et en accord avec la vitesse du commerce moderne."