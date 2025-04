AOF - EN SAVOIR PLUS

Le bénéfice par action ajusté est anticipé en croissance dans le bas de la fourchette basse à deux chiffres sur l'exercice et le revenu est attendu en progression de 10% à 15%.

(AOF) - Visa a présenté des comptes plus solides qu’anticipé au deuxième trimestre, clos fin mars. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement s’est replié de 2% à 4,6 milliards de dollars, soit 2,32 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,76 dollars, soit 8 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9% à 9,6 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street à 9,55 milliards de dollars.

Visa dépasse les attentes au deuxième trimestre et 30 milliards de dollars de rachat d'actions

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.