Visa: collaboration accrue avec le système Swift dans le B2B

(CercleFinance.com) - Visa a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec le système Swift afin de faciliter les paiements transfrontaliers interentreprises (B2B) en renforçant la connectivité entre leurs deux réseaux.



L'émetteur américain de cartes de crédit explique qu'il prévoit de se baser sur la technologie de pré-validation des transferts de Swift afin d'entériner les paiements sur Visa B2B Connect.



L'objectif, d'après Visa, est de réduire les retards inutiles en détectant les erreurs potentielles.



Le recours à la technologie GPI de Switf, jugée plus rapide, plus transparente et plus traçable, devrait également améliorer la visibilité des transactions, tandis que Visa va déployer le service 'Alliance Cloud' de Swift.



Ces annonces ont été officialisées mardi à l'occasion de Sibos, la conférence annuelle de services financiers organisée par Swift à Toronto (Canada).





