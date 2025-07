Visa: augmentation de 23% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 10:05









(Zonebourse.com) - Visa a publié mardi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 19% à 5,8 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre 2024-25, soit 2,98 dollars par action (+23%), pour des revenus en croissance de 14% à 10,2 milliards.



Le groupe de solutions de paiement explique que cette croissance des revenus s'appuie sur des dynamiques vigoureuses de ses volumes de paiements (+8%), de ses volumes transfrontaliers (+12%) et de ses transactions traitées (+10%).



'Les tendance d'activité se sont poursuivies au cours du trimestre et sur les premières semaines de juillet', souligne son CEO Ryan McInerney, pointant en particulier des dépenses des consommateurs toujours résilientes.



'Notre accent continu mis sur l'innovation et le développement de produits, dans des domaines comme l'IA ou les cryptomonnaies stables, offrira de la valeur à long terme durable pour les actionnaires', poursuit-il.





Valeurs associées VISA RG-A 352,260 USD NYSE -0,90%