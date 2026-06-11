Visa américain refusé pour assister à la Coupe du monde ? Une entreprise argentine vous offre une télévision

Des dizaines d'Argentins à qui l'on a refusé un visa pour se rendre aux États-Unis afin d'assister à la Coupe du monde disposeront au moins d'un nouveau téléviseur gratuit pour suivre les matchs.

Le conglomérat argentin Newsan a promis de distribuer des téléviseurs de la marque locale Noblex aux 100 premières personnes qui se sont présentées mercredi devant ses bureaux de Buenos Aires, munies de documents prouvant qu'elles s'étaient vu refuser un visa entre janvier et juin de cette année pour se rendre aux États-Unis.

“Donnez-nous votre visa refusé et repartez avec une télévision gratuite”, indiquait une publicité sur Instagram.

L'un des heureux gagnants était Tomas Vageller, un joueur professionnel de jeux vidéo âgé de 24 ans.

“Je suis allé faire une demande de visa parce que nous pensons tous que ce sera la dernière Coupe du monde de Messi”, a-t-il déclaré. “C’est très triste de ne pas pouvoir y assister, mais bon, je repars avec un cadeau.”

En Argentine, triple vainqueur de la Coupe du monde, la fièvre du football est inhabituellement modérée à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord – bien moins intense qu'en 2022, que beaucoup considéraient comme le dernier espoir de l'Argentine de remporter le tournoi sous la houlette de Lionel Messi.

(Reportage Leila Miller et Horacio Fernando Soria; version française Zakarya Meliani)