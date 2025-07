Viridien vise toujours 100 millions de dollars de cash-flow net en 2025

(AOF) - Le chiffre d’affaires des activités de Viridien s'élève à 274 millions de dollars au second trimestre 2025, en hausse de 6% sur un an, porté par Geoscience (GEO) et Sensing & Monitoring (SMO). L'Ebitda ajusté des activités ressort à 107 millions de dollars sur ce trimestre (+14% sur un an), soit une marge de 39% (+270 points de base). " La progression de la profitabilité est principalement liée à la fin des pénalités liées aux navires chez EDA en janvier 2025 et aux avancées réalisées sur le plan de restructuration chez SMO ", explique le groupe.

Le cash-flow net s'établit à 30 millions de dollars au deuxième trimestre 2025 contre -6 millions d'euros il y a un an à la même période.

" Viridien a enregistré une performance solide au deuxième trimestre 2025. Dans un environnement volatil, le Groupe a fait preuve de résilience, grâce à son positionnement centré sur les marchés offshore et les grandes compagnies pétrolières ", a déclaré Sophie Zurquiyah, PDG de Viridien

Le cours du pétrole est resté volatil ces derniers mois, tout en se maintenant au-dessus du seuil des 60 dollars/baril, généralement considéré comme un niveau d'équilibre pour l'industrie.

Dans ce contexte, les compagnies pétrolières et gazières ont largement maintenu leurs engagements en matière d'exploration et de développement, en particulier sur les segments stratégiques de Viridien.

Sauf altération majeure de l'environnement actuel, Viridien confirme sa confiance dans sa capacité à générer environ 100 millions de dollars de cash-flow net en 2025, grâce à notamment à la croissance de Geoscience, portée par des technologies de pointe et un carnet de commandes solide.

