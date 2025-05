Viridien: vente d'une solution Sercel à ONGC information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Viridien annonce la vente d'une solution Sercel Marlin Offshore Logistics à Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), une vente qui inclut un déploiement sur site du logiciel et des services d'assistance de Sercel pour une durée de cinq ans.



'Cette solution de gestion logistique de pointe permettra à ONGC d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité de ses opérations d'exploration et de production offshore dans l'ouest de l'Inde', explique le groupe de géosciences.



ONGC bénéficiera d'une digitalisation et d'une simplification de sa logistique offshore complexe, avec un suivi en temps réel des navires, une meilleure planification opérationnelle, ainsi qu'une gestion optimisée du trafic aérien par hélicoptère.





Valeurs associées VIRIDIEN 51,2600 EUR Euronext Paris +2,11%