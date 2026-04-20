Viridien suit le pétrole, pendant que Loomis dérape et que Lufthansa décroche.

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Pression sur l'aviation civile qui voit se matérialiser une pénurie de kérosène pendant que les détachements de dividendes pèsent sur les titres italiens. A contrario, les pétrolières suivent le rebond du pétrole. Alstom qui avait décroché de 30% la semaine dernière convainc toujours les analystes.



Actions en hausse



Viridien ( 11%) : l'entreprise parapétrolière progresse fortement dans le sillage des cours du brut, portés par le regain de tensions au Moyen-Orient. Le titre bénéficie aussi d'un relèvement de recommandation de Barclays de «pondération en ligne» à «surpondérer», avec un objectif de cours remonté de 150 à 200 euros.

Cette dynamique profite à l'ensemble du secteur, entraînant les majors pétrolières Total Energies ( 2%), Shell ( 2%), BP PLC ( 2%) et Equinor ( 3%).



TGS ( 8%) : le fournisseur de données sismiques progresse après avoir obtenu une extension de contrat de trois ans dans le golfe du Mexique. Cet accord porte sur l'acquisition exclusive de données par noeuds de fond de mer (Ocean Bottom Node).



OVHcloud ( 8%) fait la sourde oreille à Goldman Sachs qui maintient sa recommandation vendre (objectif relevé de 5 EUR à 5,50 EUR), préférant miser sur son alliance stratégique avec Alchemy pour développer une plateforme Web3. Le cloud français choisit son camp entre le scepticisme du broker et les promesses de la décentralisation.



Renishaw ( 7%) : le groupe d'ingénierie rassure avec la publication de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026, invoquant une demande soutenue de la part de ses clients dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'électronique, de l'aéronautique et de la défense.



Alstom ( 2%) voit ses objectifs rabotés par AlphaValue/Baader Europe (33,30 EUR contre 34,50 EUR) et JP Morgan (28 EUR contre 34,30 EUR), sans que les brokers ne lâchent leurs recommandations positives. Le constructeur ferroviaire français garde ses soutiens, même si les attentes sont revues à la baisse.



Actions en baisse



Odfjell Drilling (-7%) : l'exploitation d'unités mobiles de forage en mer signale un incident de manutention sur le Deepsea Atlantic. Aucun blessé n'est à déplorer mais les opérations sont suspendues dans l'attente des réparations.



Anima (-7%) : journée de baisse pour les entreprises qui détachent leurs dividendes, Banca Mediolanum perd -5%, Maire SPA -4%, Banco BPM -4% et d'autres. Vendredi, des traders de chez Reuters ont indiqué que ces opérations devraient peser d'environ 0,77% sur le FTSE MIB.



Loomis (-6%) : la société de transport suédoise perd une grande banque américaine dans ses soutiens. Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre achat précédemment. L'objectif de cours est fixé à 546 SEK.



Unicredit (-4%) : la banque italienne UniCredit, actionnaire de référence de Commerzbank avec 26% du capital, pousse l'établissement allemand à accélérer sa transformation. Une offre d'achat, assortie d'une prime significative, reste toutefois suspendue à l'aval des autorités.



Lufthansa (-4%) : l'arrivée d'une pénurie de kérosène en Europe pèse sur le secteur de l'aviation civile. Ryanair perd -4%, Fraport -3%, Air France -4%. L'Association internationale du transport aérien alerte sur un risque de "manque de carburant" dans les prochaines semaines, une situation déjà observée en Asie.