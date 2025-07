Viridien : revient au contact de la résistance des 64,5E information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 12:39









(CercleFinance.com) - Viridien a validé un beau 'bear trap' mardi, sous les 58,35E -avec cassure à la clé du support oblique court terme des 58,5E- mais le titre reprend aussitôt plus de 10% et revient presque au contact de la résistance des 64,5E (porté par une magnifique tendance en ligne en intraday).

En cas de franchissement, le titre viendrait combler le 'gap' des 70,05E du 2 avril dernier.





Valeurs associées VIRIDIEN 63,3000 EUR Euronext Paris +9,52%