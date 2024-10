Viridien réaffirme ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le chiffre d'affaires des activités est attendu proche de celui de 2023. L'Ebitda bénéficiera d'un mix favorable et les investissements cash multi-clients EDA devraient s'élever à environ 230-250 millions de dollars. Enfin, le flux de trésorerie net est prévu à un niveau similaire à celui de 2023.

Le spécialiste des données de la Terre a réitéré ses objectifs 2024 et confirme sa feuille de route financière 2024-2025.

(AOF) - Viridien a essuyé une perte nette de 10 millions de dollars au troisième trimestre contre un profit de 8 millions de dollars, un an plus tôt. L'Ebitda a, lui, chuté de 25% à 71 millions de dollars. En données ajustées, l'Ebitda a reculé de 10% à 98 millions de dollars. Le spécialiste des données de la Terre a été confronté à une chute de 25% de son chiffre d'affaires à 219 millions de dollars. Le groupe explique cette baisse par "l’absence de 'mega crew ' pour Sensing & Monitoring (chiffre d’affaires SMO en baisse de 50%) contrairement au troisième trimestre 2023".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.