Viridien: programme complet de télédétection en Oman

(CercleFinance.com) - Viridien indique s'être vu attribuer un programme complet de télédétection au Sultanat d'Oman, afin d'identifier, de cartographier et de hiérarchiser le potentiel de prospectivité des minéralisations dans sept concessions couvrant en tout 16.000 km².



Son équipe d'experts utilisera l'apprentissage automatique, le calcul de haute performance, des algorithmes de traitement avancés et des archives d'images satellites multi et hyper-spectrales pour créer les modèles innovants Bare Earth Plus.



Ces modèles seront intégrés aux données structurelles, géophysiques aéroportées et de spectrométrie gamma afin de soutenir Minerals Development Oman (MDO) dans l'identification du potentiel minéral des ophiolites de Samail et de Masirah.





Valeurs associées VIRIDIEN 38,15 EUR Euronext Paris +2,44%