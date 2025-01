Viridien: nouveau contrat de trois ans en Oman information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Viridien annonce s'être vu attribué un contrat de trois ans auprès de Petroleum Development Oman (PDO) pour la fourniture de services d'imagerie sismique terrestre haut de gamme dans son centre de traitement dédié (DPC) de Muscat, au Sultanat d'Oman.



Les experts en géophysique de ce centre utiliseront leurs derniers algorithmes propriétaires pour apporter des améliorations majeures dans l'imagerie de la bibliothèque de données sismiques, toujours croissante, de PDO.



Viridien ajoute qu'il 'poursuivra en Oman ses différentes initiatives destinées à accompagner la promotion des talents, à poursuivre ses actions éducatives tout en maintenant sa relation étroite avec les universités locales'.





