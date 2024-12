Viridien: les fonctions de président et DG vont être réunies information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - Viridien a annoncé jeudi qu'il allait faire évoluer sa gouvernance en raison de la nomination du président de son conseil d'administration, Phillipe Salle, en tant que PDG d'Atos.



Le spécialiste des géosciences pour l'industrie pétrolière indique que les fonctions de président et de directeur général vont être réunies temporairement à compter du 30 avril 2025, en la personne de Sophie Zurquiyah, sa directrice générale depuis 2018.



Cette gouvernance unifiée durera au plus tard jusqu'au terme du mandat d'administrateur de Sophie Zurquiyah, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2026, date à laquelle le mode de gouvernance sera dissocié.



Philippe Salle, qui occupait la présidence du conseil d'administration depuis 2018, doit devenir le PDG d'Atos en février prochain suite à la finalisation, officialisée ce matin, de la restructuration financière du groupe de services technologiques.



Il sera nommé administrateur référent de Viridien, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par l'assemblée générale du 30 avril prochain.





Valeurs associées VIRIDIEN 47,19 EUR Euronext Paris -2,15%