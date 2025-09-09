 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 752,48
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Viridien lance le traitement et l'imagerie d'OBN d'Utsira North
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 08:18

(Zonebourse.com) - Viridien annonce lancer la phase de traitement et d'imagerie de l'étude sismique multi-clients OBN d'Utsira North, en mer du Nord norvégienne, dont l'acquisition a été finalisée cet été. Les produits finaux de l'imagerie sont attendus pour le troisième trimestre 2026.

Couvrant 513 km², à l'est du champ Alvheim, dans le sud du Viking Graben, l'étude OBN (Ocean Bottom Node) d'Utsira North enrichit la bibliothèque de données OBN multi-clients de Viridien et consolide encore sa position stratégique en mer du Nord.

Elle apportera des informations essentielles sur l'une des zones pétrolières offshore les plus stratégiques de Norvège, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'exploration de proximité et l'optimisation de l'extraction des réserves existantes dans des bassins matures.

Valeurs associées

VIRIDIEN
57,2500 EUR Euronext Paris +0,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank