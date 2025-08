Viridien: hausse de 14% de l'EBITDAs au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Viridien publie un résultat net de six millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2025, contre 35 millions un an auparavant, mais un EBITDAs ajusté des activités en hausse de 14% à 107 millions, soit une marge de 39% (+270 points de base).



'La progression de la profitabilité est principalement liée à la fin des pénalités liées aux navires chez Earth Data en janvier 2025 et aux avancées réalisées sur le plan de restructuration chez Sensing & Monitoring', explique le groupe.



Le chiffre d'affaires des activités s'est établi à 274 millions de dollars, en hausse de 6%, portée par Geoscience (+10%) et Sensing & Monitoring (+14%), tandis que Data, Digital and Energy Transition a progressé de 3% et Earth Data, reculé de 8%.



Sauf altération majeure de l'environnement actuel, Viridien confirme sa confiance dans sa capacité à générer environ 100 millions de dollars de cash-flow net en 2025, après en avoir généré 30 millions au deuxième trimestre.





Valeurs associées VIRIDIEN 47,5200 EUR Euronext Paris -18,56%