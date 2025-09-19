Viridien et TGS finalisent l'acquisition de la phase III du levé Laconia dans le golfe du Mexique

Viridien SA VIRI.PA :
* VIRIDIEN ET TGS ACHÈVENT LA PHASE III DE L’ENQUÊTE OBN À ULTRA-LONG OFFSET "LACONIA" DANS LE GOLFE DU MEXIQUE
* PRODUITS PRÉLIMINAIRES : DISPONIBLES FIN OCTOBRE 2025, AVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES OFFSHORE DE DÉCEMBRE
* PRODUITS FINAUX : LIVRAISON PRÉVUE AU 1ER TRIMESTRE 2027
Texte original [https://tinyurl.com/4v5a76ty] Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA
(Rédaction de Gdansk)
