 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,59
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Viridien et TGS finalisent l'acquisition de la phase III du levé Laconia dans le golfe du Mexique
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 16:35

Viridien SA VIRI.PA :

* VIRIDIEN ET TGS ACHÈVENT LA PHASE III DE L’ENQUÊTE OBN À ULTRA-LONG OFFSET "LACONIA" DANS LE GOLFE DU MEXIQUE

* PRODUITS PRÉLIMINAIRES : DISPONIBLES FIN OCTOBRE 2025, AVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES OFFSHORE DE DÉCEMBRE

* PRODUITS FINAUX : LIVRAISON PRÉVUE AU 1ER TRIMESTRE 2027

Texte original [https://tinyurl.com/4v5a76ty] Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TGS
70,950 NOK LSE Intl -2,57%
VIRIDIEN
60,5500 EUR Euronext Paris -3,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank